国際女性デーに、YSL BEAUTYの社会貢献活動「ABUSE IS NOT LOVE」プログラムから新キャンペーン「DON’T CALL IT LOVE」をスタート

国際女性デーに、YSL BEAUTYの社会貢献活動「ABUSE IS NOT LOVE」プログラムから新キャンペーン「DON’T CALL IT LOVE」をスタート