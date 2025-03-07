＜速報＞26卒・3月1日時点の内定率は47.7％
株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2026年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、3月1日時点での就職活動状況や就職意識について尋ねました。
（調査期間：2025年3月1日～6日、回答数： 1,105人）
※調査詳細は下記調査レポート（速報版）をご覧ください。
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/202503_gakuseichosa_sokuho.pdf
※確報詳細レポートについては3月下旬の発行予定です。
１．３月1日時点の内定状況
○内定率は47.7％。前年同期実績（43.2％）を4.5 ポイント上回る
○内定企業の7 割（71.9％）が「インターンシップ等(※)参加企業」
２．エントリー状況
○エントリー社数の平均は 19.5社。前年同期（21.2社）より 1.7 社減
３．就職活動解禁を迎えた心境
○解禁は「いまさらという感じ」が過半数（54.1％）。「本格的に始まった」は4 割（41.0％）
レポートはこちら：
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/202503_gakuseichosa_sokuho.pdf
※「内定」には、内々定を含みます。
※1日以内のプログラム等も含めて尋ねました。
＜調 査 概 要＞
調査対象 ： 2026年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）
回答者数 ： 1,105人（文系男子225人、文系女子488人、理系男子234人、理系女子158人）
調査方法 ： インターネット調査法
調査期間 ： 2025年3月1日～6日
サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2026
調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ