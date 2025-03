「キレイパスコネクト byGMO」が美容クリニック向けサイトコントローラー「らくらく予約マネージャー」と連携を開始【GMOビューティー】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOビューティー)が提供する自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」は、株式会社シアン(本社:東京都品川区、代表取締役:籔本 崇)が開発・提供する美容クリニック向けサイトコントローラー「らくらく予約マネージャー」と連携を開始し、2025年3月より提供を開始しました。

本連携により、「カンナムオンニ」をはじめとする予約アプリと「キレイパスコネクト byGMO」の空き枠同期・即時予約・予約調整の自動化が可能となり、クリニックのHPやLINE経由の予約と合わせて一元管理による業務効率化と売上向上に貢献します。

【背景】

「キレイパスコネクト byGMO」は、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなどの業務の一括管理を実現し、クリニックの効率的なオペレーションと経営サポートを実現する、自由診療・美容クリニックの経営支援プラットフォームです。

「らくらく予約マネージャー」は、美容クリニック向けの予約管理を効率化するサイトコントローラーで、予約アプリ、予約システム、CRMツールを接続し、予約管理の効率化と売上向上を実現します。

この度の連携により、「キレイパスコネクト byGMO」を利用する美容クリニックは、「らくらく予約マネージャー」を通じてカンナムオンニなどの予約アプリから即時予約の受付が可能となり、予約率の向上や予約リクエスト後の離脱率低下、予約アプリ経由の売上向上など様々な効果が期待できます。

【期待される効果】

1.予約管理業務の90%削減

本連携により、以下の業務を自動化し、クリニックの予約管理工数の約90%削減(※1)が期待できます。

●予約アプリと予約システム間の二重入力作業が不要に

●予約アプリの空き状況をリアルタイムで反映し、対応の手間やダブルブッキングを解消

(※1) 2025年2月時点、導入クリニックへのヒアリングによる株式会社シアン調べ

2.予約数、約1.3倍の増加

●予約アプリと予約システムの空き枠を同期することで、ユーザーはリクエスト予約ではなく即時予約が可能に

●この改善により、約1.3倍(※2)の予約数増加を実現

●予約確定までのやりとりが不要となり、UX(ユーザー体験)の向上にも寄与

(※2) 2025年2月時点、らくらく予約マネージャー導入クリニックの実績平均値HealingPaper社調べ

3.スタッフの負担軽減・モチベーション向上

●煩雑な予約管理業務の削減により、現場スタッフの業務負担が軽減

●業務効率化が進むことで、職場環境の改善と離職率の低下が期待

【「キレイパスコネクト byGMO」について】(URL:https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/) )

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。

また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【「らくらく予約マネージャー」について】(URL:https://rakuraku-yoyaku.com/(https://rakuraku-yoyaku.com/))

らくらく予約マネージャーとは、予約管理業務を効率化する美容クリニック向けサイトコントローラーです。

サイトコントローラーとは、予約アプリと予約システム、CRMツール等を接続し、予約アプリ経由の予約管理の効率化と、クリニックの売上UPを実現するツールです。

美容クリニック様が、らくらく予約マネージャーを導入することで、従来の予約管理業務で月40~100時間かかっていた作業を削減。人件費の削減だけでなく、顧客対応などの重要業務に充てる時間が生まれます。

さらに、即時予約機能の導入により、予約率向上や予約リクエスト後の離脱率低下が期待でき、予約アプリ経由の売上向上にも貢献します。

予約管理の負担軽減により、予約アプリ導入のハードルが下がり、美容クリニックでの活用が増加することが見込まれます。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)の運営を開始しました。さらに、2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

【株式会社シアンについて】

株式会社シアンは、「心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やす」というミッションのもと、美容医療領域でサービスを展開しています。

美容医療特化のサイトコントローラー「らくらく予約マネージャー」(https://rakuraku-yoyaku.com/)を 2024年11月にリリースしました。本サービスは、予約アプリ経由の予約管理を効率化し、美容クリニックの業務負担を軽減することを目的としています。

また、美容医療市場でサービスを展開する企業の開発工数削減を支援し、業界全体の発展に貢献してまいります。今後も、美容クリニックや関連企業の課題解決に取り組み、美容医療市場のさらなる発展に貢献して参ります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOビューティー株式会社 キレイパス事業部

TEL:03-6861-2637 FAX:03-3461-1511

E-mail:kireipass@gmo-k.jp

● 株式会社シアン

TEL:03-6419-7728

E-mail:contact@rakuraku-yoyaku.com

【GMOビューティー株式会社】 (URL:https://beauty.gmo/(https://beauty.gmo/))

会社名 GMOビューティー株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■インターネット関連事業

資本金 9,990万円

【株式会社シアン】 (URL:https://xian.inc/(https://xian.inc/))

会社名 株式会社シアン

所在地 東京都品川区西五反田2-13-6セラヴィ五反田ビル2階

代表者 代表取締役社長 籔本 崇

事業内容 ■情報通信事業

資本金 1億7,723万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

