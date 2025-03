『ワールドダイスター 夢のステラリウム』より、オンラインくじが2025年3月7日(金)12:00よりゲーマーズにて販売開始!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ(本社:東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ)は、ハズレなしのオンラインくじサービス「ゲマくじ」にて、2025年3月7日(金)12:00より『ワールドダイスター 夢のステラリウム』を販売することをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_yumeste/cd/1125/https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_yumeste/cd/1125/

価格:1回 770円(税込)

販売期間:2025年3月7日(金)12:00~2025年3月30日(日)23:59

商品お届け目安:販売終了後2~4ヶ月後にお届け

購入特典

一会計にくじを10回分ご購入ごとにイラストカード(全7種)を1枚差し上げます。

※事前選択が可能です。

A賞 等身大タペストリー(全6種)

当選確率0.5%

A賞に当選すると、お好きな景品をお選びいただけます!

サイズ:約H1950mm×W700mm

B賞 キャラファインマット(全6種)

当選確率3.0%

B賞に当選すると、お好きな景品をお選びいただけます!

サイズ:A5サイズ

C賞 BIGアクリルスタンド(全6種)

当選確率15.0%

C賞に当選すると、お好きな景品をお選びいただけます!

サイズ:【本体】約H164mm×W100mm以内/【台座】約H70mm×W56mm

D賞 アクリルブロック(全10種)

当選確率31.5%

サイズ:約55mm×85mm×10mm

E賞 缶バッジ(全12種)

当選確率50.0%

サイズ:直径約56mm

【権利表記】 (C)Sirius/Project WDS Developed and Published by KMS, inc.

ゲマくじ とは 1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。 お好きなくじを購入後 当選景品が画面上で分かり、後日ご指定先の住所へお届けします。 「ゲマくじ」でしか手に入らないオリジナルグッズによる充実のライナップで、キャラクターとのめぐり逢いをより楽しむことができます。

