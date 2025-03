タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE. @」第18弾に実力派ミュージシャンによるスーパーバンドLAGHEADS

タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズのウェブ版「NO MUSIC, NO LIFE. @」第18弾に、現在のJ-POPシーンでそれぞれが米津玄師や、藤井風、CHARA、あいみょん、星野源、KIRINJIなどのサポートを務めている実力派ファースト・コールのミュージシャンによるグループ「LAGHEADS」が決定しました。

3月12日(水)待望の3rdアルバム『Who is “LAGHEADS”?』をリリースするLAGHEADSでは、それに先駆け、LAGHEADS メンバーとそのキャリアをともに築いてきた盟友ユニット「モノンクル」からヴォーカルの吉田沙良をゲストに迎えシングル「Sugar Days feat. 吉田沙良(モノンクル)」の先行配信も決定しています。

タワーレコードでは、これを記念し、最新グラフィックデザインを3月7日(金)よりタワーレコード オンラインはじめタワーレコードが運営するサイトやSNS上で公開するとともに、対象17店舗でポスターを掲出します。

NO MUSIC, NO LIFE. @

ぼくらの居場所

みんなの居場所

(LAGHEADS)

■「NO MUSIC, NO LIFE. @」とは

意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE. @」は、パッケージのリリースはもとより、楽曲配信にも注力しつつ活動しているアーティストを中心に、主要大型店とタワーレコード オンラインなどのウェブサービスをメインメディアとして展開していくシリーズです。「@」にはメールアドレスのように「ウェブ上の存在する場所」を示す意味があることから、「NO MUSIC, NO LIFE. @」は「ウェブ上のNO MUSIC, NO LIFE.」を表しています。

■「NO MUSIC, NO LIFE. @」掲出WEB SNS URL

WEB

「NO MUSIC, NO LIFE.」新サイト : https://nomusicnolife.jp/

Mikiki : https://mikiki.tokyo.jp/

SNS

twitter(@TOWER_NMNL) : https://twitter.com/TOWER_NMNL

instagram (tower_nmnl) : https://www.instagram.com/tower_nmnl/

Facebook : http://www.facebook.com/nmnlfan

■タワーレコード店頭ポスター掲示

掲示開始:3月7日(金)

掲示店舗:17店舗

札幌パルコ店/仙台パルコ店/渋谷店/新宿店/池袋店/町田店/川崎店/横浜ビブレ店/名古屋近鉄パッセ店/名古屋パルコ店/金沢フォーラス店/なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/神戸店/京都店/広島店/福岡パルコ店

■リリース情報

アーティスト :LAGHEADS

タイトル :Who is "LAGHEADS"?

発売日 :2025年3月12日(水)

フォーマット/価格 :CD / 2,970円(税込)

規格品番 :LGHS-003

レーベル :LAGHEADS LABEL

Who is ”LAGHEADS”?

<収録曲>

01 Who is "LH"?

02 どうして髭を? feat. KIRINJI

03 Sugar Days feat. 吉田沙良(モノンクル)

04 Stealy Shuffle

05 Dance feat. HIMI

06 Junterlude

07 Your Light feat. 長塚健斗(WONK)

08 Mr. Mush

-- CD Only Bonus Track --

09 Dance feat. HIMI - DJ Mitsu the Beats Remix -

今作はLAGHEADSとゆかりの深いアーティスト4組が参加。1st、2ndに収録された楽曲がロングヒットを続けるHIMIに加え、LAGHEADSメンバーがレコーディングやツアーサポートで共演するKIRINJI、さらにはともにキャリアを築いたWONKから長塚健斗、モノンクルより吉田沙良がゲストヴォーカルとして参加した強力盤!

『What is "LAGHEADS"?』(2022年)、『Where is "LAGHEADS"?』(2023年)に続く3作目となる今作は現在までの活動の総括とも言えるラインナップが揃い、前作を上回るポップチューンから、海外支持の熱いインスト・JAMトラック、

1st・2ndでも話題となった70年代ソウルやクロスオーバー系洋楽のオマージュを大胆に取り入れ、今のLAGHEADSが体感できる必聴盤に仕上がっている。またCD限定のボーナストラックとして、クラブシーンでもプレイされ続けているLAGHEADSの楽曲「だきしめたいよ-REMIX」を担当したDJ Mitsu the Beatsが再登場し、「Dance feat. HIMI」をアップデートする。Chill&MellowなRemixはクラブDJのマスト楽曲になるに違いない。

ジャケットアートワークはこれまでのジャケイラストも担当したMOFINによる描き下ろし。

3 月 5 日(水)に3 月 12 日(水)にリリースする 3rd アルバム『Who is “LAGHEADS”?』より、 シングル「Sugar Days feat. 吉田沙良(モノンクル)」が先行配信されたばかり。

タワーレコードオリジナル特典

特典内容:ステッカー

対象店舗:タワーレコード、TOWER RECORDS mini全店、

タワーレコード オンライン

※ご予約済みのお客様も対象となります。

※特典は各店ごと満了次第終了となります。

■アーティスト情報

LAGHEADSプロフィール

現在のJ-POP~JAZZ シーンにおいて、最も注目される若手実力派ミュージシャンが結集したスーパーJAMPOPバンド、『LAGHEADS』。

過去から現在に至るまでのジャズ・ソウル系の海外サウンドを感じさせつつも、現代のJ-POPに通じる

軽やかさを持ち合わせたセンスは唯一無二。

小川翔(Gt)

CHARAや米津玄師、藤井風などのビッグネームから、時代を象徴するWONKやモノンクルなど数多いレコーディング&ライブサポートに参加。ルーツであるブラックミュージックを軸に幅広くこなす実力派。近年ではコンポーザー、アレンジャーとしても荒田洸(WONK)、CHARA、kiki vivi lily、iri等の作品を手掛ける。2020年、自身初のソロアルバム「Space Out」をリリースし、iTunes Jazzチャート1位を記録。

山本連(Ba)

カリフォルニア州サンディエゴ生まれ、神奈川県鎌倉育ち。

バークリー音楽学院より帰国後、ギタリスト井上銘らとSTEREO CHAMPなどで活動する傍ら、CHARA、AI、古内東子などのサポートやレコーディングに参加。そのグルーヴは日本人離れしており、ジャズはもとより、ソウル、R&B系からの支持も厚い。また自身初のソロアルバム「Yang」を2021年に発売。コンポーザーとしても期待される。

宮川純(Key)

21歳でビクターよりメジャーデビューし、3枚のソロアルバムを製作。また高い作編曲能力が支持され、数多くのアーティストのアレンジャー/プロデューサーを務める。参加アーティストは、ジャズ系の黒田卓也、綾戸智恵から、ポップス、ロック系のKIRINJI、millenniumParadeまで幅広く、今、最も信頼されているキーボーディストである。

伊吹文裕(Dr)

シーンを席巻するアーティストからのオファーが数多く寄せられる売れっ子ドラマー。あいみょんや中村佳穂、角松敏生、KIRINJI、星野源、レキシから挾間美帆まで、その活動領域は幅広く、スケジュールの取れないミュージシャンのひとり。2020年には自身のアルバム「CHUBBY CHASER」をリリース。

ライブ情報

LAGHEADS 3rd Album『Who is “LAGHEADS”?』RELEASE PARTY

日 程:2025 年 5 月 9 日(金)

会 場:渋谷 WWWX OPEN 18:00 / START 19:00

出演:LAGHEADS 小川翔(Gt) / 山本連(Ba) / 宮川純(Key) / 伊吹文裕(Dr)

ゲスト:KIRINJI / 長塚健斗(WONK) / HIMI / 吉田沙良(モノンクル)/佐々木詩織(Chorus)

チケット:ADV.\5,800 / DOOR \6,300(税込) スタンディング・ドリンク代別

受付 URL(イープラス):https://eplus.jp/lagheads/

公演に関するお問い合わせ WWW X:03-5458-7688