ピアニスト・角野隼斗の実の妹、角野未来がゲストに登場！メディア初、ここでしか聴けない角野兄妹の素顔トーク。

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜11:30~11:50(『ACROSS THE SKY』日9:00~12:00内)放送中の番組『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』。3月9日、3月16日のゲストには、番組ナビゲーターでピアニスト・角野隼斗の実の妹であるピアニスト・角野未来を迎えます。

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』では、2023年に活動の拠点をニューヨークに移し、世界を舞台に精力的に活動する角野隼斗が、彼が海外生活の中で出会った人や音楽の話題を中心に、時にはゲストを迎えながら、今彼が思うことや「角野隼斗の今」を自身の言葉でお届けしている番組です。角野が“Cateen(かてぃん)”名義で活動するYouTubeはチャンネル登録者が140万人を突破し、クラシック界に限らず、各方面から熱い注目を集めています。

3月9日(日)、16日(日)の放送では、角野隼斗の実の妹である、ピアニスト・角野未来がゲストに登場。メディア初となる兄妹対談が実現しました。

オンエアでは、角野未来が同じくピアニストである4歳上の兄・角野隼斗から受けた影響や、妹・角野未来がフランス・パリでの一人暮らしを始めた際の微笑ましい兄妹エピソードなど、ここでしか聴けない貴重なトークを2週にわたってお届けします。

さらには、妹・角野未来がフランスに留学を決めたきっかけや、今年7月に控えた日本で開催予定の自身のコンサートの意気込みについても兄・角野隼斗が掘り下げます。

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』は毎週日曜11:30~11:50(『ACROSS THE SKY』日9:00~12:00内)オンエア中。角野未来が登場する、ここでしか聞けない角野家トークをお聴き逃しなく。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

3月9日(日) https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250309113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250309113000)

3月16日(日) https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250316113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250316113000)

【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES

放送日時:3月9日(日)、16日(日)11:30~11:50(『ACROSS THE SKY』日9:00~12:00内)ナビゲーター:角野隼斗

ゲスト:角野未来

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/original/acrossthesky/spheres/

番組X(旧twitter):https://x.com/acrossthesky813

番組Instagram:https://www.instagram.com/acrossthesky813/

ハッシュタグ:#sky813