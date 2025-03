Eason Chan 日本で初の単独ライブ！「EASON CHAN FEAR and DREAMS WORLD TOUR IN TOKYO」開催決定！

株式会社STARBASE

中華圏で絶大な人気を誇るEason Chan(陳奕迅/イーソン・チャン)が、日本で初となる単独ライブを開催いたします。

現在開催中のワールドツアー「FEAR and DREAMS」 は2022年12月の初公演以来、香港、マレーシア、シンガポール、台北、そして中国など、アジアで多数の国や地域で公演が行われてきましたが、ついに今回ファン待望の東京公演が決定いたしました。

本ツアーは「恐れ」と「希望」をテーマに、音楽と舞台演出・演劇的要素を融合。音楽ライブというだけではなく、哲学性のある芸術体験によってより感情の深層へと訴えかける作品を作り上げています。

チケットは、3月17日(月) 18時よりチケットぴあにて販売開始予定。先着順となりますので、ぜひお早めにお買い求めください!

公演概要

〈タイトル〉

陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 東京站

Eason Chan FEAR and DREAMS WORLD TOUR IN TOKYO

〈公演日時〉

2025年5月3日(土) 18:00 開演

〈会場〉

Kアリーナ横浜 (〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14)

チケット販売情報

〈販売日時〉

2025年3月17日(月) 18:00 販売開始(先着)

<チケット料金>

SSS SEAT \39,000円(税込)

SS SEAT \29,000(税込)

S SEAT \24,000(税込)

A SEAT \19,000(税込)

<注意事項>

チケット販売方式:先着販売

年齢制限:6歳以上チケット必要/6歳未満は入場不可

枚数制限:お一人様6枚まで申し込み可能

東京各所にEason Chanの広告が登場!

東京公演の開催に伴い、本公演のキービジュアル映像広告が首都圏各所に登場します。

<主な掲載予定場所>

【東京都内】

・3月10日~16日

Cross新宿ビジョン、渋谷TOWER RECORDSビジョン、東京メトロ主要16駅に設置の「Metro Concourse Vision」など、都内各所の大型ビジョン

・3月17日~23日

渋谷MODI壁面「シブヤテレビジョン3面ビジョン」

・3月21日~27日

渋谷スクランブル交差点4面連動ビジョン

【神奈川エリア】

・4月28日~5月3日

横浜ランドマークタワー内デジタルサイネージ

◼️Eason Chan プロフィール

名前: 陳奕迅 (Eason Chan)

出身地: 香港(ホンコン)

Eason Chanは、中華ポップス界で最も影響力のあるアーティストの一人とされる、香港出身の歌手/俳優。20年以上にわたるキャリアの中で40枚以上のアルバムをリリースし、世界各地で300回以上に及ぶコンサートを開催してきました。その卓越した音楽性により数々の賞を受賞しており、彼の熱狂的なファンは世界各地に及びます。

感情豊かな表現力と独特の芸術性で知られ、代表曲である「幸福摩天輪(My Happy Times)」「Shall We Talk」「浮誇」などは世代を超えて広く愛される名曲。

また、Easonの音楽は単なるエンターテインメントの枠にとどまらず、人間が持つ愛や繋がりを探求するものでもあります。2023年にリリースしたアルバム「CHIN UP!」は、「困難を乗り越え、希望を見出す」ことをテーマにした作品。Easonの本質を凝縮し、彼自身の愛に溢れた特別な一枚となっています。

現在、ワールドツアー「FEAR and DREAMS」を開催中。音楽・ビジュアルそして物語性を見事に融合させた圧巻のステージで、観客を魅了しています。

音楽のみならず演技、慈善活動と、活躍の場を多方面に広げるEason Chan。文化活動の象徴として、留まることなく中華ポップス界を牽引し続ける存在です。