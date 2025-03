宿泊施設のWi-Fi速度に着目したこだわりのレビューサイト「ホテルレビューン byGMO」1周年！【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供する、最適な宿泊施設選びをサポートするレビューサイト「ホテルレビューン byGMO」(URL:https://hotel-reviewn.com/)は、2025年5月27日(火)にサービス提供開始1周年を迎えます。これを記念して、日本の各地をテーマにした『ビューンと日本縦断キャンペーン』を2025年3月8日(土)~5月27日(火)の期間で開催いたします。



本キャンペーンでは、ウェブサイトでのレビュー投稿キャンペーンと、各地にゆかりのある全国19企業のX(旧Twitter)公式アカウントと連携したコラボキャンペーンの2つを同時開催します。

【『ビューンと日本縦断キャンペーン』開催の背景】

SNSや動画配信の普及により、旅行者は「リアルな体験レビュー」に基づいた宿泊施設選びを重視するようになっています。特にWi-Fi速度は、ビジネス利用や動画視聴において欠かせない要素となっています。このような背景から、GMOインターネットは2024年5月27日に「ホテルレビューン byGMO」の提供を開始し1年が経過し、Wi-Fi速度情報だけではなく実際の宿泊体験に基づくリアルなレビューからこだわり情報を多数集約してまいりました。これにより、実際に足を運ばなければ得られない生の情報をお客様に提供し、より快適で最適な宿泊施設選びをサポートしております。

また、「ホテルレビューン byGMO」が運用するXアカウント(@hotel_reviewn(https://x.com/hotel_reviewn))では季節ごとのイベント情報や近隣ホテルのWi-Fi情報、日頃から交流のある企業の公式アカウントとのコラボレーション企画などを発信し、29,000人を超えるフォロワー(※1)の皆さまから応援いただいています。これにより、幅広い層への情報発信と、交流企業を通じた新たなコミュニケーションと地域交流の強化を図っています。

こうした実績と1周年を記念して、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちをこめて、『ビューンと日本縦断キャンペーン』として2つのキャンペーンを実施します。

(※1)2025年3月現在

【サービス提供開始1周年記念!『ビューンと日本縦断キャンペーン』概要】

【1】「ホテルレビューン byGMO」ウェブサイトでのレビュー投稿キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4756_1_bf60370ebc6146aa0180dde0dd0cee55.jpg ]

(※2)レビュー投稿はすべての必須項目の回答が必要です

【2】X(旧Twitter)でのコラボキャンペーン

SNSで交流のある、各地域にゆかりのある全19企業のアカウントとX内でコラボキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンは、コラボ企業各社の特徴的な豪華景品やオリジナルグッズが当たる魅力的なキャンペーンとなっております。詳細は、近日「ホテルレビューン byGMO」のXアカウント(@hotel_reviewn(https://x.com/hotel_reviewn))でお知らせいたします。

■コラボ企業一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4756_2_55796ae510f87b04ef8aa4fde7444b2c.jpg ]

【「ホテルレビューン byGMO」について】(URL:https://hotel-reviewn.com/(https://hotel-reviewn.com/))

外出先でのインターネット環境は、単なる利便性にとどまらず、生活やビジネスの質を左右する重要な要素の一つと言えます。「ホテルレビューン byGMO」は、日常と変わらない快適なインターネットライフを送るために、実際の利用者が接続したWi-Fiの平均速度や、速度に適したインターネット利用(動画視聴やビデオ通話など)を分かりやすくサポートする情報サイトです。また、Wi-Fi速度に加え、宿泊者のこだわりレビューも充実させることで、新しい宿泊先の選び方を提供します。

■主な特徴

1.Wi-Fi速度に着目した新しいホテル選び

「ホテルレビューン byGMO」は、年間7億回以上のWi-Fi接続がある「タウンWiFi byGMO」(※3)の情報とホテル情報を連携させて提供します。Wi-Fi速度に着目し、時間帯別の速度や、速度に適したインターネット利用(動画視聴やビデオ通話など)を分かりやすく提示することで、ビジネスユーザーやSNS・動画視聴をするユーザーなど、インターネット環境を重視する利用者が最適な宿泊施設を選ぶことをサポートします。

(※3)「タウンWiFi byGMO」は、GMOタウンWiFi株式会社が提供するコンビニエンスストアやカフェ、商業施設など国内90万件以上のフリーWi-Fiに自動接続する無料アプリです。通信代を節約しながらポイントも貯まるお得なアプリとして、2,500万ダウンロードを突破しました(2025年2月20日時点)。

2.客室、周辺施設の情報などの豊富な「こだわりレビュー」

「こだわりレビュー」では、ベッドの硬さや枕の使い心地、コンセントの口数、シャワーの水圧などの室内設備に加え、サウナ情報(ドライ、ミスト、オートロウリュ)や、コインランドリー、領収書のインボイス制度への対応、周辺のコンビニ情報などを提供します。「ホテルレビューン byGMO」は、実際の利用者の「あってよかった!」「これが欲しかった!」というリアルな声が「集まる」「見つかる」コミュニティを目指します。

3.2,970万人(※4)が利用する「GMO ID」と連携。レビュー投稿でポイントを獲得

「GMO ID」は、「GMOとくとくBB」や「くまポン byGMO」など、GMOインターネットグループの複数のサービスで使える共通IDです。「GMO ID」をお持ちのユーザーは、初期設定不要で、「GMO ID」を使用して「ホテルレビューン byGMO」にログインし、「こだわりレビュー」を投稿することが可能です。「こだわりレビュー」を投稿すると、1投稿あたりGMOポイント(※5)を最大20ポイント(1ポイント=1円)獲得できます。その他、GMOポイントが使える連携サービス(※6)で、現金化やお買い物などをお楽しみいただけます。

■GMO ID:https://id.gmo.jp/

(※4)2025年2月末時点

(※5)GMOインターネットグループの共通ポイントサービスです。現金交換やサービスご利用料金のお支払いに利用いただけます。

(※6)GMOポイントの連携サービス一覧:https://point.gmo.jp/about/service

「ホテルレビューン byGMO」公式キャラクター:こだわりタイガー

・公式X(旧Twitter):https://twitter.com/hotel_reviewn

・ホテルレビューンマガジン:https://hotel-reviewn.com/magazine/

【GMOインターネット株式会社について】

GMOインターネット株式会社は、GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業と広告・メディア事業の強みを融合すべく、2025年1月1日に新体制で始動しました。

インターネットインフラ事業の強固な収益基盤と、インターネット広告・メディア事業のそれぞれの強みを最大限に活かし、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けし、AIで新たな未来を創る価値創造に挑戦してまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

「ホテルレビューン byGMO」

サービス担当 粕谷

E-mail:info@hotel-reviewn.com

【GMOインターネット株式会社】(URL:https://internet.gmo/(https://internet.gmo/))

会社名 GMOインターネット株式会社 (東証プライム市場 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容

■インターネットインフラ事業

ドメイン・レンタルサーバー(ホスティング)事業|インターネット接続(プロバイダー)事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved.