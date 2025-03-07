¡ÚÌµÎÁ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Û¶È¼ïÊÌ¤Ë4ºýÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡Ö¾ðÊó¶¦Í¤¬±Ä¶È¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤°¡ª¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎËÜ²»¤ÈÂÐºö¡×¤ò¸ø³«(±Ä¶È¥é¥Ü)
´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎCRM¤Ç¤¢¤ëesm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅÄ¹ÀÊ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö±Ä¶È¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦Í¤¬±Ä¶È¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤°¡ª¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎËÜ²»¤ÈÂÐºö¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÌµÎÁ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/wp30-21979
¢£¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È¤¬CRM/SFA¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬¸ÜµÒ¾ðÊó¤ä¾¦ÃÌ·ë²Ì¤ò¸Ä¿Í¤ÇÊú¤¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤¹¤ë¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤´¤È¤Ë¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢
¾å»Ê¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÉôÌç¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¾ðÊó¤ÎÃßÀÑ¤È³èÍÑ¤Ï±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áá´ü¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¸Ä¡¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎCRM/SFA¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃæ¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Í¡×¤«¤é¡¢¾ðÊóÆþÎÏ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸¶°ø¤ä¡¢ÆþÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·Â°¿Í²½¤òËÉ»ß¡¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¶È¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡¦¾¦¼Ò/²·Çä¶È¡¦·úÀß¶È¤Î¶È¼ïÊÌ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
£±¡¥¾ðÊó¤ò¶¦Í/´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È±Ä¶È¤ÏÂ°¿Í²½¤¹¤ë
£²¡¥¶È¼ïÊÌ¡¡±Ä¶ÈÂ°¿Í²½¤ÎÌäÂê
¡¡¡¡¡¡(À½Â¤¶È¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡¦¾¦¼Ò/²·Çä¶È¡¦·úÀß¶È)
£³¡¥Â°¿Í²½¤ÎÂÐºö¤ÈËÉ»ß¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¡©
£´¡¥¾ðÊóÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö±Ä¶È¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤ÈÂÐºö
£µ¡¥±Ä¶È¤ÎÂ°¿Í²½²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì
£¶¡¥¶È¼ïÊÌ¡¡Â°¿Í²½²ò¾Ã¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
£·¡¥Â°¿Í²½²ò¾Ã¤ò¼Â¸½¤¹¤ëCRM/SFA¡Öe¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡×
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/wp30-21979
¢£¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢²¼µ¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥Û¥ó¥Í¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÁÈ¿¥±Ä¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¹¶Ë¡¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¡¡
¡¦Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î19Æü(¿å) 16¡§00～16¡§45
¡¦¹Ö»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶È´ë²èÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡Àî¾åÂç¼ù
¡¦»²²ÃÈñÍÑ¡¡¡§ÌµÎÁ
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.e-sales.jp/seminar/web_250319/
¢£esm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó¤Ï¡¢1999Ç¯8·î¤Ë¹ñÆâ½é¤ÎCRM/SFA¤òÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹Åù¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¶ÈÌ³¤òÊÑ³×¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢IT¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¡Ç½¤ÊCRM/SFA¡Öesm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢MA(¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó)¥Äー¥ë¤Î¡Öesm marketing¡×¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡Öesm service¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÝÂê²ò·è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öesm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¡×¤Ï¡¢¶È¼ï¡¢¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢³Æ´ë¶È¤Ë¹ç¤Ã¤¿±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤¬Àß·×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢Â¬¤ë²½¡¢²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾åÍø±×¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÁ°¸å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5,500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤ä¶µ°é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄêÃå³èÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÄêÃåÎ¨¤Ï95¡ó¢¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.e-sales.jp
¢£¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-18-2 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë 11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÅÄ ¹ÀÊ¸
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1992Ç¯6·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¸ÜµÒÀÜÅÀ¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡¡¡¡§ https://www.softbrain.co.jp
¢£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö¡¡¡§±Ä¶È´ë²èÉô¡¡¡¡½©¸µ °¼»Ò(¤¢¤¤â¤È¤¢¤ä¤³)
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-18-2 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë 11³¬
TEL¡§03-6779-9800¡¡FAX¡§03-6779-9310
MAIL¡§press@softbrain.co.jp