14.2mmの大口径ドライバーを搭載した、JLab初のイヤーフック型オープンイヤーイヤホン「JBUDS OPEN SPORT AIR CONDUCTION WIRELESS EARBUDS」を新発売

JLab Japan株式会社

2023年度にスポーツイヤホンとキッズヘッドホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2025年3月7日（金）より、JLab 日本公式サイト（公式通販）、楽天市場内公式ストア、Yahoo!ショッピング内公式ストアにて、「JBUDS OPEN SPORT AIR CONDUCTION WIRELESS EARBUDS」を15,400円（税込）で発売いたします。（Amazonは順次発売予定）

「JBUDS OPEN SPORT AIR CONDUCTION WIRELESS EARBUDS」（以下、JBuds Open Sport）は、周囲の音が聞こえる安全なオープンイヤーに、快適で滑りにくいイヤーフック型を採用したワイヤレスイヤホンです。

耳の外側に配置された14.2mmの大口径ドライバーが安全性を損なわずに、優れたサウンドを提供します。さらに、BluetoothマルチポイントとIP55の防塵防滴性能でどんなシーンでもアクティブに使用することも可能。タフなワークアウトも、デスクでのマルチタスクも、外出先での通話も、これ一つで完結。



先行体験・販売を実施した「東京マラソンEXPO 2025」で、大変好評いただいた製品です。

JBuds Open Sport 公式サイト製品ページ：

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-open-sport-air-conduction-wireless-earbuds

・JBuds Open Sport のポイント

▍JLab初のイヤーフック型×オープンイヤー

▍14.2mmの大口径ドライバーで安全かつ、迫力あるサウンドを提供

▍自分の声をクリアに届けるノイズキャンセリングマイク搭載

▍24時間のバッテリー

▍利用シーンを問わないIP55の防水・防塵性能

▍販売価格：15,400円（税込）

・JBuds Open Sportの詳細

▍JLab初のイヤーフック型×オープンイヤー

人間工学に基づいたイヤーフック型と耳の負担を最小限に抑えたオープンイヤー。

従来のイヤホンに代わるスタイリッシュなデザインで、周囲に気を配りながら、音楽・ポッドキャスト・通話を楽しむことができます。

▍14.2mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出

14.2mmの大口径ドライバーとJLab独自のC3（Crystal Clear Clarity）テクノロジーによって、迫力あるサウンドを演出。生き生きとした高音・中音、そして力強い低音を備えた、クリーンで臨場感あふれるサウンドを提供します。

▍自分の声をクリアに届けるノイズキャンセリングマイク搭載

忙しいオフィスでも騒がしい街中でも、小型で高音質のMEMS*マイクが背景の雑音を排除し、ご自身の声をクリアに届けます。

*Micro Electro Mechanical Systems＝微小電子機械システム

▍24時間のバッテリー

連続9時間、充電ケースを使えば合計24時間のバッテリー。

さらに、USB Type-C充電ケーブルで充電すれば、わずか10分の充電で1時間の再生が可能です。

▍利用シーンを問わないIP55の防水・防塵性能

IP55規格の防水・防塵性能で汗や水をガード。

天気の悪い日やワークアウト時などでも安心して使用することができます。

▍販売価格：15,400円（税込）

※「3rd ANNIVERSARY SPECIAL SALE」実施期間中の2025年3月27日（木）23:59までは、10％OFFの13,860円（税込）で販売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Np7_7dQihxI ]

JBuds Open Sport 公式サイト製品ページ：

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-open-sport-air-conduction-wireless-earbuds

・JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2023年度にスポーツイヤホンとキッズヘッドホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 US Tech Geo Level Monthly Retail - SLE/January - December 2023

＜オンラインストア＞

・公式通販：https://jlab-audio.jp/

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

＜SNS＞

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・YouTube：https://www.youtube.com/@JLabJapan