株式会社Opus Capitalなど55社がBATONZ パートナープログラムへ入会
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、新たに55社のM&Aアドバイザーが2025年2月4日から2025年3月3日の期間に「BATONZ パートナープログラム」へ入会したことをお知らせします。
新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&Aアドバイザー
■株式会社Opus Capital
サポートエリア：兵庫県
専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、企業/事業概要書作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、経営支援、不動産支援、海外対応
PRページURL：https://batonz.jp/experts/9133
■株式会社チケミー
サポートエリア：日本全国
専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）
PRページURL：https://batonz.jp/experts/9164
■株式会社MIRABLE
サポートエリア：九州・沖縄地方全般
専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、企業/事業概要書作成、契約書草案作成、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、PMI、経営支援、人材支援、金融・行政対応、その他中小企業支援
PRページURL：http://batonz.jp/experts/9050
他、52社
「BATONZ パートナープログラム」とは
2020年3月にサービスを開始したM&Aアドバイザー向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&Aアドバイザー歴15年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&Aアドバイザーとして活躍したい方にも活用されています。
詳細を見る :
https://batonz.jp/lp/expert/
会社概要
会社名 ： 株式会社バトンズ
所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5
設立 ： 2018年4月
資本金：1億円
代表取締役CEO： 神瀬悠一
事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育
会社HP：https://batonz.jp/company/
M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」：https://batonz.jp/