株式会社Opus Capitalなど55社がBATONZ パートナープログラムへ入会

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株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、新たに55社のM&Aアドバイザーが2025年2月4日から2025年3月3日の期間に「BATONZ パートナープログラム」へ入会したことをお知らせします。




新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&Aアドバイザー


■株式会社Opus Capital


サポートエリア：兵庫県


専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、企業/事業概要書作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、経営支援、不動産支援、海外対応


PRページURL：https://batonz.jp/experts/9133



■株式会社チケミー


サポートエリア：日本全国


専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）


PRページURL：https://batonz.jp/experts/9164



■株式会社MIRABLE


サポートエリア：九州・沖縄地方全般


専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、企業/事業概要書作成、契約書草案作成、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、PMI、経営支援、人材支援、金融・行政対応、その他中小企業支援


PRページURL：http://batonz.jp/experts/9050



他、52社


「BATONZ パートナープログラム」とは


2020年3月にサービスを開始したM&Aアドバイザー向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&Aアドバイザー歴15年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&Aアドバイザーとして活躍したい方にも活用されています。




詳細を見る :
https://batonz.jp/lp/expert/

会社概要


会社名 ： 株式会社バトンズ


所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5


設立 ： 2018年4月


資本金：1億円


代表取締役CEO： 神瀬悠一


事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育


会社HP：https://batonz.jp/company/


M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」：https://batonz.jp/