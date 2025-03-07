J:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç15»î¹ç¤ËÊüÁ÷³ÈÂç¡ª²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°Àï¡¡¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸À¸Ãæ·Ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥³¥à¾ÅÆî¡¦¿ÀÆàÀî¡ÊJ:COM¡¢½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µþ¹î¼ù¡Ë¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡ËÂ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡Ê¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°Àï¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¡Ê¥Ûー¥à¥²ー¥à71»î¹ç¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÃíÌÜ¤Î15»î¹ç°Ê¾å¤ò¡¢J:COM¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJ:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÃÏ¥Ç¥¸11ch¡Ë¤Ç2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
(C)YDB
J:COM¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ²£¿Ü²ì»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2024¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡¡¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024¥·ー¥º¥ó¤Ç1·³¡¢2·³¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÊüÁ÷·ÑÂ³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîµå±þ±ç¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤·¤¿2»î¹ç¤«¤éÂçÉý¤ËÊüÁ÷»î¹ç¿ô¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¸ø¼°Àï¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷³ÈÂç¤òµÇ°¤·¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
J:COM¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¦¼çºÅÂç²ñ¤Î³«ºÅ¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿Åù¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥³¥à¾ÅÆî¡¦¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥³¥à¾ÅÆî¡¦¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ¹¹ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈÖÁÈ³µÍ×¡¡¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1602_1_9736460eae4a5887e498c6d2b9c5e4a5.jpg ]
Äó¶¡¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2
Äó¶¡¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2
(C)YDB
(C)YDB
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¢£¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°ÀïÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÈ¼¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è±þÊç¡Ê2024Ç¯¼Â»Ü¡Ë
ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°ÀïÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÈ¼¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Ï500·ï¼å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þÊç¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤¬7³ä¼å¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç40Âå¤¬2³ä¼å¡¢30Âå°Ê²¼¤¬2³ä¼å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°ÀïÀ¸Ãæ·Ñ¤¬Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
±þÊçÁí¿ô¡§481·ï¡¢±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü
¢£ºòÇ¯¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼õ¤±¤¿SNS¤Ç¤ÎÈ¿±þ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
- ¡À²£¿Ü²ìÍ¥¾¡¡¿ J:COM¤µ¤ó¡¢Ëè»î¹çÃæ·Ñ¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹
- ²¿¤ÈJ:COM¤Ç¥Õ¥¡ー¥àÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Í¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ê¤¤ã¡ª
- ¤¦¤ª¡ª J:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ ¥¤ー¥¹¥¿¥ó¥êー¥°¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡ß¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×Àï¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Îー¥Þー¥¯¤À¤Ã¤¿¡ª
- Æó·³¤Î»î¹ç¤¬TV¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡ª J:COM¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ