ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)-インテリジェント データ インフラストラクチャを提供する企業NetApp(R)(NASDAQ:NTAP)は、2025年3月4日(火)、2025年Gartner(R) Peer Insights(TM)の「Voice of the Customer」レポートにおいて、プライマリ ストレージ プラットフォーム部門の「カスタマーズチョイス」に選出されたことを発表しました。

2025年のGartner(R) Peer Insights(TM)「Voice of the Customer」レポートのプライマリ ストレージ プラットフォーム部門では、NetAppのユーザ126名からレビューを集計しており、その内の98%が「NetAppを推奨する」と評価しました※。

Gartnerは、プライマリ ストレージ プラットフォーム(PSP)市場を「インフラストラクチャ オペレーション(I&O)リーダーが持つ、標準化された企業向けストレージ製品を運用およびサポートする、といったニーズに応えつつ、構造化データ アプリケーションをサポートするプラットフォーム ネイティブ サービス機能のニーズにも応えるもの」と定義付けています。

※2024年12月31日時点の集計結果です。

■絶え間ない革新を推進

昨年より、NetAppは統合ストレージ、ブロック最適化ストレージ、オブジェクト ストレージのエンタープライズ向けポートフォリオを刷新しました。例えお客様がデータベースなどの従来のワークロード向けのソリューションを求めている場合でも、VMware環境の最適化を図っている場合でも、エンタープライズAIを導入している場合でも、それぞれのお客様のニーズに合わせて、企業の規模や予算に関わらず、優れたパフォーマンス、スケーラビリティ、充実したデータ サービスを提供できる最適なシステムを備えています。

NetAppは業界最高水準の安全なストレージを提供し、AIを活用したNetApp ONTAP(R) Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI)などの組み込み型セキュリティ機能により、お客様のサイバー レジリエンスの強化を支援しています。攻撃があった場合、99%の精度でランサムウェアの脅威を検出できると評価されたARP/AI機能を活用することで、お客様はより迅速かつ正確にその攻撃へ対応し、復旧を図ることができます。さらに、NetAppはランサムウェア リカバリ保証のサービスを提供しており、万が一保護されていたスナップショット データの復旧の失敗が起きた場合、金銭的補償を提供し、お客様の運用リスクを軽減します。

NetAppの最高マーケティング責任者であるGabie Bokoは次のように述べています。

「お客様の信頼を得ることはNetAppにとって最も重要な課題の一つです。今回のGartner(R) Peer Insights(TM)の「Voice of the Customer」レポートにおける結果は、その取り組みの成果を示しています。NetAppとして、インテリジェンスを活用して世の中のニーズに応えるサイロフリーなインフラストラクチャで前進していると考えていますが、これは当社だけの考えでないことが、今回のPeer Insights(TM)で収集されたユーザ126名のレビューからも分かります。今回の結果は、NetAppが主要なストレージ プロバイダーとして、お客様が求めるセキュリティ、柔軟性、スケーラビリティにおける全ての要件を満たしているという証といえるでしょう」

NetAppの社長であるセザール・セルヌーダは次のように述べています。

「2025年のプライマリ ストレージ プラットフォーム部門における「カスタマーズチョイス」に選ばれたことは、AI時代のニーズに対応し、将来にわたってお客様を支援するインテリジェントなデータ インフラストラクチャを提供してきたNetAppの取り組みが評価された証であると考えています。NetAppのポートフォリオはインテリジェントなデータ インフラストラクチャ フレームワークをサポートしており、お客様があらゆる環境でデータを活用できるよう、絶え間ないイノベーションのペースを提供していると感じています。NetAppは市場で唯一、インテリジェンスによって完全に統合されたポートフォリオを提供しており、一貫してお客様のニーズに迅速に対応し、安全性を提供しています」

2025年のGartner(R) Peer Insights(TM)「Voice of the Customer」レポート プライマリ ストレージ プラットフォーム部門の全文はこちら:https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KD84JAU&ct=250225&st=sb(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KD84JAU&ct=250225&st=sb)

いかなるランサムウェア検出・防御システムであってもランサムウェア脅威からの完全な安全性を保証することはできません。脅威が検出されない可能性はありますが、NetAppの技術は追加の防御層として重要な役割を果たします。またGartnerの調査において、NetAppの技術は特定のファイル 暗号化型 ランサムウェア脅威に対して高い検出率を示していることが確認されています。

関連情報

- NetApp is a 2025 Customers’ Choice for Primary Storage Platforms Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer Report(https://www.netapp.com/blog/gartner-peer-insights-customers-choice-2025/)- NetAppに関するアナリスト レポート(https://www.netapp.com/ja/newsroom/analyst-reports/)- NetAppが新たに追加するASA Aシリーズ ブロック ストレージ システムなど(https://www.netapp.com/ja/blog/new-block-storage-systems-enterprise-storage/)- ランサムウェア対策 - 保護、検出、リカバリ、保証(https://www.netapp.com/ja/cyber-resilience/ransomware-protection/)

NetAppについて

NetAppは、ユニファイド データ ストレージ、統合データ サービス、運用 ワークロード サービスを組み合わせ、変化の激しい時代においてお客様の可能性を広げるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。可観測性とAIを活用し、サイロ化のないインフラを構築することで、業界最高水準のデータ管理を実現します。世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ グレードのストレージ サービスを提供し、シームレスな柔軟性を実現します。さらに、当社のデータサービスは、優れたサイバー耐性、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性を通じてデータの優位性を生み出します。運用 ワークロード サービスでは、可観測性とAIを活用し、インフラとワークロードのパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。データの種類、ワークロード、環境を問わず、NetAppはお客様のデータ インフラを変革し、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。

詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。また、X(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp/)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp.Japan/?brand_redir=14209292613)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp)でNetAppをフォローしてください。

NetApp、NetAppのロゴ、およびhttp://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。