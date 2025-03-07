TVアニメ「シドニアの騎士」YouTubeで1期・2期全話を一挙無料公開、本日配信開始【著者最新作「タワーダンジョン」第4巻発売記念！】

株式会社講談社

本日3月7日、人気マンガ「シドニアの騎士」「人形の国」などで知られる、弐瓶勉先生による最新作「タワーダンジョン」第4巻が発売！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「シドニアの騎士」(1期)全12話、「シドニアの騎士 第九惑星戦役」(2期)全12話を一挙無料配信いたします。本日3月7日から3月20日までの期間限定配信となりますので、最新作「タワーダンジョン」と一緒にぜひお楽しみください！

「シドニアの騎士」の舞台は、対話不能の外宇宙生命体・奇居子（ガウナ）に破壊された太陽系。生き残った人類の一部は、巨大宇宙船シドニアで宇宙を旅し、衛人(モリト)という大型兵器で脅威に備えながら生活していた…そんな対ガウナ大型兵器の訓練生・谷風長道（たにかぜ ながて）たちの前に、100年ぶりにガウナが出現。人類の存亡をかけた戦いが今、始まる――!!ロボットSFの金字塔、ぜひお見逃しなく!!

TVアニメ「シドニアの騎士」 1期全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/kQOXplgv45Q

TVアニメ「シドニアの騎士 第九惑星戦役」(2期)全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/D9lCf7XoTLU

再生リスト「『シドニアの騎士』1期全12話＋2期全12話 イッキ見！【期間限定】2025年3月20日(木)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BbHS_LF0jR47TGSNEHaooL&si=D0b43Z2uAAi54Ura(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BbHS_LF0jR47TGSNEHaooL&si=D0b43Z2uAAi54Ura)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

弐瓶勉先生の最新作！「タワーダンジョン」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/14079602755361909536

「シドニアの騎士」原作コミックス 1話 試し読みはこちら【全15巻 大好評発売中！】：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156650706120

アニメ「シドニアの騎士」(1期全12話＋2期全12話) 配信スケジュール

2025年3月7日(金)AM0:00～3月20日(木)23:59

(c)弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局