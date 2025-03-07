『全国の管理部門で働く人が選んだ 本当に！使って良かったサービス・システム 管理部門大賞2025』の受賞サービスが決定！数あるサービスの中から大賞に選ばれたのは！？

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」にて実施した、『全国の管理部門で働く人が選んだ 本当に！使って良かったサービス・システム 管理部門大賞2025』の結果をお知らせ致します。

管理部門大賞とは

管理部門大賞とは、管理部門で働く人が選ぶ、本当に使ってよかったサービス・システムを選出する取り組みです。

全国の経理財務、人事、法務、総務、経営企画等の管理部門で働く人のみを対象にしたアンケートにて「実際に使った＆比較検討したシステム・サービス」に対して評価する調査を実施。

従来の売上や導入企業数等の調査結果とは異なり、本当に使ってよかったサービスを決定します。

公式WEBサイト：https://www.manegy.com/awards/backoffice_award_2025/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/awards/backoffice_award_2025/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

結果発表

「経理」「人事」「総務」「法務」の各部門の第1位に選ばれたサービスをご紹介します。

管理部門大賞2025 ～経理・財務部門～

財務会計システム 勘定奉行クラウド / 株式会社オービックビジネスコンサルタント

https://www.manegy.com/service/cloud_accounting/1642/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/cloud_accounting/1642/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

【受賞インタビュー記事】

株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 和田 成史氏

「使っていただくことでお客様に感動体験をご提供いたします」

https://www.manegy.com/news/detail/10983/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/news/detail/10983/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

管理部門大賞2025 ～人事部門～

オフィスステーションシリーズ（人事・労務） / 株式会社エフアンドエム

https://www.manegy.com/service/year_end_adjustment/1121//?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/year_end_adjustment/1121//?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)



https://www.manegy.com/service/social_nsurance/1208/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/social_nsurance/1208/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

https://www.manegy.com/service/payroll/1830/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/payroll/1830/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)



https://www.manegy.com/service/attendance_management/2792/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/attendance_management/2792/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

【受賞インタビュー記事】

株式会社エフアンドエム オフィスステーション事業本部 本部長 森中健斗氏

「“良い製品を提供すること”に強いこだわりを持っています」

https://www.manegy.com/news/detail/10989/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/news/detail/10989/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

管理部門大賞2024 ～法務部門～

クラウドサイン / 弁護士ドットコム株式会社

https://www.manegy.com/service/electronic_contract/2095/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/electronic_contract/2095/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

【受賞インタビュー記事】

弁護士ドットコム株式会社 取締役 根垣 昂平氏

「電子契約から業務プロセス全体の最適化を実現できるサービスへ」

https://www.manegy.com/news/detail/11030/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/news/detail/11030/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

管理部門大賞2024 ～総務部門～

kintone / サイボウズ株式会社

https://www.manegy.com/service/groupware/1864/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/service/groupware/1864/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

【受賞インタビュー記事】

サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久氏

「自分たちの手で業務改善していくことに喜びを味わっていただきたい」

https://www.manegy.com/news/detail/10990/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/news/detail/10990/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

＜選考方法＞

管理部門大賞2025では国内で展開している170以上の管理部門向けサービス・システムを「経理」「人事」「総務」「法務」の4部門に分け、実際に利用して良かったサービス・システムの満足度などにポイントを振り分け、アンケート結果のみを反映する加点方式による総合得点を基準に順位を確定し選出しております。

＜調査概要＞

調査テーマ：全国の管理部門で働く人が選んだ 本当に！使って良かったサービス・システム 管理部門大賞 2025

調査期間：2024年12月10日～12月24日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代～60代の企業の管理部門で働く方

回答者数：317名

調査主体：管理部門と士業のための専門サイト「Manegy」

公式WEBサイト：https://www.manegy.com/awards/backoffice_award_2025/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes(https://www.manegy.com/awards/backoffice_award_2025/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=prtimes)

【Manegy(マネジー)とは】

『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。

30年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。