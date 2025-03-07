3月7日(金)に秋田書店公式オンラインくじ[ガチャパーティー]にて、コミックス6巻発売記念!!「地政学ボーイズ～国がサラリーマンになって働く会社～」ガチャを実施!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、2025年1月にコミックス6巻が発売になったヤングチャンピオン連載の大人気コミック「地政学ボーイズ～国がサラリーマンになって働く会社～」のオンラインくじを実施する。オンラインくじ実施期間は4月18日(金)お昼12時まで。

【豪華賞品ラインナップ】

・A賞：高精細複製原画キャラファイングラフ 2種

・B賞：アクリルジオラマ 2種

・C賞：アクリルスタンド 8種

・D賞：アクリルキーホルダー 18種

その他、くじを10枚購入するごとにランダムでミニ缶バッジが当たる【10連購入特典】や、購入者の中から抽選で10名に理央先生直筆のサインが入った高精細複製原画が当たる【抽選購入特典】も有り。

【10連購入特典】

【抽選購入特典】

【オンラインくじ概要】

販売期間：2025年3月7日(金)12:00～4月18日(金)12:00

販売価格：1枚770円(税込)＊1注文につき最大100枚まで

送料：くじ100枚につき550円(税込)

決済方法：クレジット決済、携帯キャリア決済(softbank、docomo)

ガチャパーティ公式 :https://akitashoten.ap-gacha.jp/

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/