岡山の企業で初めて「1% for the Planet」に加盟。オーガニック×発酵のアップサイクル原料を配合した、全身洗えるオールインソープを発売。

株式会社クラビズ

株式会社クラビズ(本社:岡山県倉敷市、代表取締役:秋葉 優一)が展開する「tatoubi」は、瀬戸内海に数々の島々が連なる景色を称えた言葉「多島美(たとうび)」からインスピレーションを得て生まれたバスグッズブランドです。人と自然を繋ぎ、多様な個性が共存し調和する「多島美」のような世界を目指しています。

このたび「tatoubi」は、独自の発酵技術で未利用資源を再生・循環させる社会の構築を目指す株式会社ファーメンステーション(本社:東京都墨田区、代表取締役:酒井 里奈)と共同開発し、発酵原料を用いた全身洗えるオールインワンソープを2025年3月7日(金)より予約販売、3月17日(月)より通常販売を開始します。

目指したのは、日常使いはもちろんキャンプやマリンスポーツのシーンでも気兼ねなく全身洗えるオールインワンソープ。オーガニックの原料にこだわり、川や海に流れても環境負荷が少ない原料で製造しました。一般的なシャンプーリンスに用いられるプラスチック容器を使わず、脱プラスチックの削減にも繋がります。

さらにこのたび、tatoubiは「1% for the Planet(https://www.onepercentfortheplanet.org/)」に加盟しました。「1% for the Planet」は、私たちの地球と未来の世代の繁栄を確保するために存在するグローバル組織です。同組織への加盟は、岡山の企業で初となります。tatoubiの売上の1%を環境保護団体に寄付することで、自然環境の保護に貢献します。

商品名:All in One Soap - オールインワンソープ

内容量:70g

販売価格:\3,410(税込)

天然由来成分:89.9%(水を含まない)

原材料:オリーブ果実油*、水、パーム核油(RSPO認証)*、ヤシ油*、水酸化Na、ツバキ種子油*、ヒマシ油*、(アスペルギルス/サッカロミセス)/コメ発酵エキス液*、BG*、ハチミツ*、ラバンデュラハイブリダ油*、ホホバ種子油*、オリザノール

*オーガニック成分

詳しくはこちら(https://tatoubi.jp/products/soap-002)

【商品特徴】

ポイント1:頭からつま先まで。発酵の力でしっとり潤う全身用ソープ

株式会社ファーメンステーションが独自の製造技術でオーガニック玄米から発酵・抽出した高機能な化粧品原料「米もろみ粕エキス(アスペルギルス/サッカロミセス/コメ発酵エキス液)」を配合しています。このエキスには、以下のような美容効果があります。(※外部分析機関による検査済)

- 抗酸化作用・抗老化作用- ヒアルロン酸保持効果- 遊離アミノ酸16種類を含有

これらの効果によりコンディショナーやクリームがなくてもしっとりとした洗い上がりを実感いただけます。

一般的な石鹸は添加物を使用し、短時間で製造される場合が多いですが、本製品は1ヶ月以上じっくりと乾燥・熟成させるコールドプロセス製法を採用。この製法により、原料本来のうるおい成分をそのまま閉じ込めました。

米もろみ粕エキスの高い保湿力とコールドプロセス製法により、本製品1つで肌と髪がしっとり潤う洗い心地を実現しました。

ポイント2:オーガニック認証取得の原料を使用、環境にやさしい選択

USDA OrganicおよびエコサートCOSMOSのオーガニック認証を取得した原料を採用し、天然由来成分89.9%を配合。高い生分解性を持ち、海や川に流れても自然に還る、環境に配慮した処方を実現しました。

さらに、リラックス効果が期待されるラベンダーの香りが漂うエッセンシャルオイルを採用。まるで自然に包まれるような心地よい香りが広がり、バスタイムを癒しのひとときへと導きます。

- RSPO認証パーム油を使用- 日本国内のCOSMOS認証取得工場にて製造本製品は以下の成分を使用しておりません。- 合成香料、合成着色料、パラベン、シリコン、動物性原料、石油由来界面活性剤

この製品を選ぶことが、自分にやさしいだけでなく、地球にもやさしい選択につながります。

ポイント3:脱プラスチックの第一歩

一般的なボトル入りシャンプーやボディソープに比べ、詰め替えの必要がなく、プラスチック使用量を削減できます。

1個で約1.5ヶ月~2ヶ月*使用できるため、使い捨てプラスチックの削減にもつながります。さらに防腐剤不使用の処方により、品質を保つための最小限のプラスチック包装を採用しています。

*シャンプーのみの使用

【株式会社ファーメンステーション様について】

株式会社ファーメンステーション様は「Fermenting a Renewable Society(発酵で楽しい社会を!)」をパーパスに、未利用資源を再生・循環させる社会を構築する研究開発型スタートアップです。千葉県船橋市に研究開発拠点、岩手県奥州市に製造拠点(奥州ファクトリー)を持ち、独自の発酵・蒸留技術でエタノールやサステナブルな化粧品原料などを開発・製造しています。

【tatoubiについて】

tatoubiは、瀬戸内海の美しい島々を意味する「多島美(たとうび)」からインスピレーションを得て、誕生しました。目指すのは多様な個性が共存し調和する「多島美」のような世界。多様の方と共創し、地球の未来を想うバスグッズを提供しています。

■tatoubi 公式オンラインショップ(https://tatoubi.jp/)

■tatoubi 公式Instagram(https://www.instagram.com/tatoubi_official/)