オープンイヤーイヤホン「Ear Clip Pro」を発売
株式会社NTTドコモ
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株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「おしゃれで快適な装着性でながら聴き※1を日常に」をコンセプトに便利な機能を搭載したオープンイヤーイヤホン「Ear Clip Pro」を、2025年3月７日（金）から全国のドコモショップおよびドコモオンラインショップで発売いたします※2。耳をふさぐことなく通話や音楽、動画を楽しめるため、自宅でのリラックス時はもちろん、スポーツやビジネスなど幅広いシーンでながら聴きが可能な商品です。
■ 商品の特長
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■ 販売価格（ドコモオンラインショップ）
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※ ドコモオンラインショップでご購入の場合の価格です。ドコモショップでの販売価格は店舗により異なります。
※ 価格ついては予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
■ 販売チャネル
・全国のドコモショップ
・ドコモオンラインショップ
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/detail.html?item-code=ACN59045
ドコモは今後も、お客さまの生活がより一層豊かで便利になるよう、魅力ある商品を提供してまいります。
※1 安全のため、運転中などの周囲への注意が必要な場面や安全確保が求められる状況では、ご使用はお控えください。
※2 ホワイトは、2025年3月21日（金）の発売を予定しております。
※3 機能は設定により、ON/OFF可能です。