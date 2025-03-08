【令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援】「Ｆリーグクラブサポーター」有志による復興支援募金をお預かりしました【Ｆリーグ・女子Ｆリーグ＆ヴィンセドール白山＆アビームコンサルティング】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

男女Ｆリーグを統括する一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区後楽1丁目4－18 理事長：松井 大輔）は、3月6日、「Ｆリーグクラブサポーター」有志の皆様による令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援募金を、発起人・赤坂 隆史 氏より、事務総長 松崎 貴之が代表してお預かりしたことをお知らせいたします。

本募金は、2024年11月より「ヴィンセドール白山・アビームコンサルティング」との3社共同プロジェクトの一環として、Ｆリーグディビジョン1・ディビジョン2、女子Ｆリーグの全試合会場で実施した募金と合わせ、石川県へ寄付いたします。

皆様の温かいご支援とご協力に、心より感謝申し上げます。引き続き、復興支援活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

■「Ｆリーグクラブサポーター」有志による募金概要

＜募金実施日＞

2024年9月1日「Ｆリーグサポ個サル」

＜発起人／代表者＞

赤坂 隆史 氏

＜募金者＞

「Ｆリーグクラブサポーター」有志

＜募金額＞

52,212円

＜これまでの活動＞

- 2024年1月：ヴィンセドール白山が輪島中学校の子どもたちの避難生活を支援。ウェアの提供などを実施

- 2024年3月：リーグ全体での募金活動を実施し、石川県の自治体へ寄付

- 2024年7月：令和6年能登半島地震復興支援活動をヴィンセドール白山、アビームコンサルティング、 Ｆリーグの3社共同プロジェクトとして開始

- 2024年9月：Ｆリーグ・ヴィンセドール白山被災地訪問

- 2024年11月：募金活動実施

- 2024年11月： - 2024年12月：クラウドファンディング「【心の復興支援】フットサルを通じて子どもたちの笑顔が見たい！」募集開始

- 2025年1月：クラウドファンディング「【心の復興支援】フットサルを通じて子どもたちの笑顔が見たい！」目標金額123％を達成し終了

- 2025年2月：輪島中学校サッカー部の皆さんをＦリーグ2024-2025 ファイナルシーズン 小牧ラウンドに招待！

「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援ボランティア」の密着動画が公開中！(https://www.youtube.com/watch?v=LDlNCg-T8Pk)

【クラファン企画】輪島中サッカー部をＦリーグ小牧ラウンドに招待！舞台裏映像公開中！(https://www.youtube.com/watch?v=X1sKviud_qg)