SEVENTEENの弟分TWSの初ポップアップストア『2025 TWS 1ST FANMEETING ＜42:CLUB＞ IN JAPAN』POP-UP STORE本日より開催！

SEVENTEENの弟分である6人組新人ボーイグループTWS(トゥアス)の日本初ポップアップストア『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』POP-UP STOREを本日3月8日(土)~3月16日(日)までの9日間開催します。

『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』POP-UP STOREは、3月15日(土)・16日(日)に東京で行われる、TWSの日本初ファンミーティング『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』を記念して開催され、会場では今回のファンミーティングのマーチ「2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE」を販売します。事前にファンミーティングのマーチがオフラインで手に入るのはこのポップアップストアのみです。

『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』POP-UP STOREの入店予約は、予約サイトオープン後、約20分で完売となりましたが、3月10日(月)~3月16日(日)15:00以降は予約不要のフリー入場が可能です。是非この機会にご来場いただき、TWSの初のポップアップストアをご体感ください。

今回のポップアップストアの会場は日本一の乗降客数を誇る新宿駅に位置する小田急新宿ミロード1-2F 「ZeroBase Labs 新宿」。小田急新宿駅南口の改札を出るとすぐにポップアップストアが目に入り、今回のファンミーティングをイメージしたデザインの扉を抜けると、ファンミーティングのポスター画像にもなっている象徴的なロッカーが配置されている空間が展開され、すぐにファンミーティングの世界に没入できます。

ロッカーの前には今回のファンミーティングのマーチがディスプレイされており、自由に写真を撮影することができます。階段を上がると、TWSの肖像の前に「TWS OFFICIAL LIGHT STICK」が置いてあり、ファンミーティングへの期待がますます高まります。更に階段をあがるとACRYLIC KEYRING(全6種)やSTICK BALLOON(RANDOM)など様々なマーチが並んでおり、一つ一つ手に取って商品を選ぶことができ、ファンミーティングへの参加準備は万端に!さらにポップアップストアを出ても、そこには大きなビジョンがあり、TWSのミュージックビデオが流れていたり、ポップアップストアの周りがTWSをイメージしたデコレーションで装飾されているなど、最後までTWSを感じることができる空間になっています。

TWSは、2024年1月22日にTWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビュー。デビュー1年で新人賞8冠を含む、18冠を受賞することができ、韓国における2024年デビューアーティストの中で最多受賞の栄誉に輝きました。また、デビュー曲「plot twist」は韓国の音楽配信サービス「Melon」の2024年間チャート1位を獲得、デビュー曲のMelon年間チャートのトップ入りは14年ぶりの快挙となりました。日本でもデビューと同時に日本の雑誌の表紙への登場やテレビ番組、イベント出演など精力的に活動するなど今後の活動に大きな注目が集まっています。今大注目の6人組グループTWSの日本初のファンミーティングとポップアップストアにどうぞご期待ください。



【『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』POP-UP STORE 開催概要】

■開催期間:2025年3月8日(土)~3月16日(日)

■開催場所:小田急新宿ミロード1-2F 「ZeroBase Labs 新宿」

(東京都新宿区西新宿1丁目1-3)

■営業時間:11:00~21:00(JST)

※最終日の3月16日(日)は、19:40最終入場・20:00閉店

■入場について:

・3月8日(土)~3月9日(日):終日予約制※予約枠完売

・3月10日(月)~3月16日(日):11:00~15:00は予約制※予約枠完売、15:00以降は予約不要のフリー入場

【TWSプロフィール】

2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューした、SEVENTEENの弟分の、6人組新人ボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。メンバーはSHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINの6名で構成。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届ける。