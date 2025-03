ついに明日3月8日(土)開幕！！「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会」とNEON JAPAN 株式会社は、2025年3月8日(土)~9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝約180点を展示する特別展を開催します。

開幕に先立ち会場では、オープニングセレモニーが行われました。エジプト観光・考古大臣のシェリフ・ファティ氏などのエジプト政府関係者、元考古最高評議会事務総長・元考古担当国務大臣であり、本展覧会グローバル・キュレーターのザヒ・ハワス氏、日本におけるエジプト考古学の第一人者であり、本展覧会のジャパン・キュレーター吉村作治氏、東京都知事・小池百合子氏にご登壇いただきました。さらにスペシャルゲストとして俳優の池田エライザさんが登場。エジプトらしい装いで、本展の開幕を彩りました。

普段から一人でも行くほど展覧会が好きな池田さんは「自分が見たことのない時代が持っていた空気感、そこにあった思いなどを間近で見ることによってすごく生きてるなっていう実感が湧きます。」とコメント。また、「私、ネフェルタリがとても好きなんですけど、まだ本物のネフェルタリのお墓を見たことはなくて・・・。今日、エジプトに行けたような気持ちになれてすごく贅沢!」と、本展覧会の魅力について語りました。最後に、「素敵な体験が心に刻まれていくような、大迫力で豊かで楽しい展覧会なので、皆様にもぜひ見に来ていただきたいです!」と本展覧会をアピールしました。

■本展の開催を記念したオリジナルコラボグッズやコンセプトカフェが登場!

【オリジナルコラボグッズ】 ※価格は全て税込みです

◆青山デカーポ:ラムセス大王展オリジナル エジプト缶(1,540円)

エジプトのデザインモチーフからインスパイアされ、荘厳かつ繊細に描かれたオリジナルのグラスペイントは、神秘的な魅力で溢れています。その美しいデザインを、エンボス加工を施したクッキー缶の5面に転写しました。クッキー缶のデザインはグラスペイントアーティスト Alisa Horitaさんです。中のお菓子は、グルテンフリーかつ植物素材のみで作ったミルク風味のクッキーです。贅沢なデザインと共に、至福のひとときをお楽しみください。

◆ばいこう堂:ラムセス大王展オリジナル 和三盆(各1,430円)

1950年創業の和三盆メーカーばいこう堂とラムセス大王展のコラボによりオリジナル和三盆が生まれました。ばいこう堂は、香川県特産の希少な砂糖「さぬき和三盆」を農家と連携し、栽培から力を入れて取り組んでいます。香川県東部の砂地と温暖な気候が、「竹蔗」さとうきびの栽培に適しており、独自の香りと旨味を持つ甘さが特徴です。

【コンセプトカフェ】

本展の開催を記念し、展覧会会場内では本展とのコンセプトカフェが実施決定!展覧会を見た後は、こちらでエジプトの余韻に浸りませんか。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◆コンセプトカフェ開催概要

会期:2025年3月8日(土)~9月7日(日)

時間:平日10:00~18:00 土日祝日・特定日9:00~19:00 LO:閉店30分前

場所:ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo内ミュージアムカフェ

新たなコラボグッズも続々登場予定!

学習まんが「世界の歴史」(集英社)、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」、

スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」とのコラボも実施決定!

順次コラボグッズを発売予定です。

詳細は随時展覧会公式サイトやSNS等でお知らせいたします。

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 : ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /

ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 : 2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会 場 : ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 : 東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 : ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 : ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 : エジプトアラブ共和国大使館

特別協賛: 株式会社 ACN

協 力 : エジプト航空

入場料 : 通常*1 平日:大人4100円 中高生3100円 小学生2400円

土日祝及び特定日:大人4300円 中高生3300円 小学生2600円

*1当日窓口販売の料金です。

※VR体験は別料金

販 売 :一般販売 2025年9月7日まで期間を区切って好評販売中

オンラインチケット:ART PASS

各種プレイガイド:ローチケ、チケットぴあ、イープラス他

※詳細は公式サイトでご確認ください

※日時指定推奨

オフシャルサイト: https://ramsesexhibition.jp

お問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)