ジャンルの垣根を壊すヒップホップデュオParis Texas２週連続でニューEPをサプライズリリース

”鋭く、激しく、抵抗し難く、最も甘い瞬間でさえ過激に迫る” by Esquire

“風変わりで魅惑的” by i-D

”唯一無二のサウンド” by Pigeons & Planes

“コンクリートに穴を開けるバンガーズ” by The FADER

”新鮮な空気の爆発” by The Guardian

ロックからヒップホップまで、今最もトンがった折衷サウンドを鳴らし、9月にはタイラー・ザ・クリエイターの世界ツアーで来日するLA出身の2人組Paris Texas(パリス・テキサス)がニューEPをサプライズリリース。つい先日発表されたEP『They Left Me With The Sword』のわずか1週間後に、ニューEP『They Left Me With A Gun』を発表した。前EPの続編となるこのEPでは、前作とは異なる方向性のサウンドを展開。前作『“Sword”』が滑らかに弧を描くようなサウンドだったのに対し、この『“Gun”』では、その予想を裏切り予測不可能な荒々しく実験的なサウンドの6曲を投下。

このニューEP『They Left Me With A Gun』のMVは、前作のEP『They Left Me With The Sword』のMVと対を成し、これをもって2つのアンソロジー・プロジェクトのストーリーは完結する。これらのビデオは、メンバーのルイ・パステルとフェリックス、ダン・ストレイト(チャーリーXCX、ブロックハンプトン、エイサップ・ロッキー)によって共作され、ダンは両EPのビジュアル監督も務めている。

「They Left Me With A Gun」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kXeYSZQlFnQ ]

2枚のEPは、Paris Texasにとってキャリア史上最大規模のツアーに乗り出す数カ月前に制作。現在ルイとフェリックスの2人は、そのタイラー・ザ・クリエイターの“クロマコピア:ザ・ワールド・ツアー”をリル・ヨッティらと行っており、地元ロサンゼルスのCrypto.comアリーナでは6回をソールドアウトに。このあとアメリカ東海岸へと向かい、更に北米を縦断し、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリアとニュージーランド、そして日本でも開催される。

これら2枚のEPは、彼らのファンから愛されるシングル「girls like drugs」を収録した2021年のEP『Red Hand Akimbo』と精神的に繋がっている。不気味なほど馴染みのある秘密の声で語られるこの2作でもって、Paris Texasはその拡大し続けるビジョンの次の段階へと突入。長年の友人でありコラボレーターでもあるビリー・レモスとディリップを協力者の中心に迎え、これまでのプロジェクトよりもコラボレーション的なアプローチを展開する。

Paris Texasは、彼らの初期の2作のEP『Boy Anonymous』と『Red Hand Akimbo』で包括的な世界観を構築し、Vulture、i-D、The FADERをはじめ評論家から絶賛されたEP『Mid Air』により、音楽シーンで最もエキサイティングな新人アーティストとしての地位を確立した。

■Paris Texas(パリス・テキサス)プロフィール:

2010年代後期にメンバーのLouie Pastel(ルイ・パステル)とFelix(フェリックス)の2人により結成。以来、最高に混乱させるヒップホップ・ソングをクリエイトしてきた。彼らの音楽と同様に、ミュージックビデオには巧みなストーリーが描かれ、また同時に幻覚的でもあり、ノスタルジアと革新性を漲らせる。2021年、短くも必要不可欠な2枚のEP『Boy Anonymous』と『Red Hand Akimbo』をリリース。全米で絶賛され、更なるチャレンジに乗り出すことに。2023年発表のデビューアルバム『Mid Air』では、より冒険的かつ真摯な音楽性を追求。今年2月に開始され9月まで発表されているタイラー・ザ・クリエイターの”クロマコピア:ザ・ワールド・ツアー”の全日程にサポートアクトとして出演する。

■TYLER, THE CREATOR CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR

日本公演の詳細はこちら:https://aegx.jp/schedule/09/2025/1320/

■リリース情報

Paris Texas(パリス・テキサス)

ニューEP『They Left Me With The Sword』02.21.2025 RELEASE

配信リンク:http://orcd.co/tlmwts

レーベル:Paris Texas LLC

TRACKLIST:

1 The Sword

2 Dogma 25

3 Red Eyes & Blue Hearts

4 Tantrum

5 Boyz II Men (interlude)

6 Holy Spinal Fluid

7 infinyte

8 El Camino

■リリース情報

Paris Texas(パリス・テキサス)

ニューEP『They Left Me With A Gun』02.28.2025 RELEASE

配信リンク:http://orcd.co/tlmwag

レーベル:Paris Texas LLC

TRACKLIST:

1 Superstar

2 Twin Geeker

3 Stripper Song

4 mudbone

5 H A L O

6 No Strings

■Music Video:

「They Left Me With A Gun」https://www.youtube.com/watch?v=kXeYSZQlFnQ

「They Left Me With The Sword」https://www.youtube.com/watch?v=HMYtagecwKg

■Follow Paris Texas:

Instagram https://www.instagram.com/paristexas/

Twitter https://twitter.com/ParisTexasUSA

YouTube https://www.youtube.com/c/ParisTexasUSA

