9人の写真家が紡ぐ、宇多田ヒカルの記録と記憶。写真展「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINESTORIES」がNew Galleryで開催中

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

東京都神保町・NewGalleryにて、本日3月7日(金)より写真展「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」がスタートしました。会期は3月30日(日)まで。

同展は木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳と国内外を代表する写真家の作品群が、呼応しあう形にて構成されています。

福岡公演にて撮影を行った木村和平は、舞台裏を覗くかのような視線で、異なるサイズの写真作品を通した構成に。鈴木親は20点に及ぶモノクロ作品群を用い、瞬間の断片を鋭く捉え、ライブの一瞬一瞬を浮かび上がらせる一方、川内倫子はステージ上に溢れる光を捉え、まるでその場にいるかのような臨場感を感じさせる展示となっております。

細倉真弓は「身体性」をテーマに、宇多田ヒカルだけでなく、ライブ全体を構成する人々や要素が持つ躍動感を、見る者に強く印象づける作品群を展示。JohnYuyiは幼少期からの宇多田ヒカルへの憧憬を背景にライブの熱を映し出し、野口里佳は宇多田ヒカルという存在そのものを真正面からとらえることで、見る者の心に印象を残す作品を生み出しています。

Wing Shyaは香港の街並みを彷彿とさせる光の表現で、力強い印象を与えて、ホンマタカシは会場内外の風景を切り取り、ランドスケープとステージを「同時性」をテーマに展示しています。そして森山大道は、宇多田ヒカルとの関係性を作品に映し出し、唯一無二の写真でギャラリーを彩っています。

見応えのある展示に加え、会場では一部作品のオリジナルプリントの販売を実施。更に、3月21日発売の写真集の予約受付、そしてNINE STORIES限定グッズの販売を行っております。写真集及び限定グッズはYOSHIROTTENがアートディレクションを手掛け、発売前となる写真集『NINE STORIES』の意匠を、実際にお手に取ってご覧いただけます。

各写真家、全く異なる視点を用い、全く異なる作品群が繰り広げられる本展をお見逃し無く。

『NINE STORIES』写真集・限定グッズ

[写真集「NINE STORIES」]

タイトル:HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES

出版社:New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

発売日:2025年3月21日(金)

価格:BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円(税込)

各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円(税込)

<予約特典>

「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES BOX」をHIKARU UTADA Official Store及びNew Gallery現地 & New Gallery Storeにて予約購入された方には、「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」をプレゼント。

※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※特典の対象はBOXセットのご予約購入者のみとなります。

[NINE STORIES限定グッズ一覧]HIKARU UTADA NINE STORIES Tee 7,700円(税込) 絵柄 全9種/サイズ3種(M・L・XL)HIKARU UTADA NINE STORIES Tote Bag 4,180円(税込) 絵柄 全9種HIKARU UTADA NINE STORIES Hoodie 12,100円(税込) 絵柄1種/サイズ3種(M・L・XL)HIKARU UTADA NINE STORIES Photocard set 4,400円(税込) レンチキュラー仕様/全9枚入りHIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Block【受注生産】 27,500円(税込) 絵柄 全7種HIKARU UTADA NINE STORIES Postcard set【Amazon限定】 2,970円(税込)全9枚入り / ※会場での販売は行っておりません

本展に加え、下記サイトでもグッズをご購入頂けます。

HIKARU UTADA Official Store:https://store.hikaruutada-tour-official.com/

New Gallery Store:https://newgallery-tokyo.com/store/ninestories

Amazon:https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051

「NINE STORIES」概要

プロジェクト名はアメリカの小説家、J.D.サリンジャーの短編小説のタイトルより命名。その珠玉のストーリーの如く、9つの都市で開催された宇多田ヒカルの物語(ライブ)を、木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳といった現代を代表する作家たちがそれぞれ独自の視点で切り取り、写真という視覚言語を用いて紡いでいく-----。宇多田ヒカルという稀代のアーティストだからこそなしえた、最高峰の写真家たちとのコラボレーションと、そこから生まれた今までにない新しいライブ写真/写真集のかたち。宇多田ヒカルのライブ、ひいては宇多田ヒカルという存在を、写真家の視点を通して、5年後も、50年後も、100年後もその先も、永遠に遺るものとして世の中に打ち出します。

9つの視点

福岡公演:木村和平「覗見」

愛知公演:鈴木親「断片(Part of)」

埼玉公演:細倉真弓「身体性」

宮城公演:川内倫子「溢光」

東京公演:森山大道「関係性」

台北公演:John Yuyi「自己投射」

香港公演:Wing Shya「カレイドスコープ」

大阪公演:ホンマタカシ「同時性」

神奈川公演:野口里佳「存在」

写真集概要

写真家:木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳

出版社:New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

発売日:2025年3月21日(金)

価格:BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円(税込)

各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円(税込)

本体サイズ:BOX外寸 - 高さ250mm×奥行170.5mm×幅39.5mm

単冊 - 長辺246mm×短辺169mm×束厚4.0mm

特設サイト:https://newgallery-tokyo.com/ninestories

※各写真家単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱いとなります。

写真展概要

会期:2025年3月7日(金)- 3月30日(日)

会場:New Gallery(東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階)

開館時間:12:00-20:00

主催:U3MUSIC / EPIC Records Japan / New Gallery

クリエイティブディレクション:Sohei Oshiro (Chiasma)

展示構成:torch press

※写真展では、一部作品のオリジナルプリントを販売しております。

展示詳細:https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition