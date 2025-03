ラブリーサマーちゃん、東阪名ツアー『Tour For Walking (Out Of The Woods)』開催決定！本日よりチケット先行予約開始！

日本コロムビア株式会社

ラブリーサマーちゃんが新作ミニアルバム「Music For Walking (Out Of The Woods)」を提げた東阪名ツアー『Tour For Walking (Out Of The Woods)』の開催を発表した。

今回のツアー『Tour For Walking (Out Of The Woods)』は、前回ツアー「THE THIRD SUMMER OF LOVELY SUMMER SONIC Tour 2021-2」以来、約3年ぶり。4月25日(金)東京・渋谷CLUB QUATTRO、4月28日(月)大阪・梅田Shangri-La、5月1日(木)愛知・名古屋JAMMIN’にて開催される。本日21時よりラブリーサマーちゃん公式ファンクラブ“ファンクラブリーサマーちゃん”およびオフィシャル先行でのチケット先行予約が開始となった。

今年1月にリリースしたミニアルバム「Music For Walking (Out Of The Woods)」は、「健康と内省」をテーマに制作し、ブリットポップを基調としたラブリーサマーちゃんらしいバラエティに富み、聴き応え満点の6曲が収録されている。

■ツアー情報

<ツアータイトル>

ラブリーサマーちゃんNew Mini Album Release Tour - Tour For Walking (Out Of The Woods)

<会場・日時>

4月25日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO open18:00 start19:00

4月28日(月) 大阪・梅田Shangri-La open18:30 start19:00

5月1日(木) 愛知・名古屋JAMMIN’ open18:15 start19:00

<チケット代(税込)>

前売 \5,500 / 前売学割 \4,400(当日学生証提示必須) / 当日\6,000 ※D代別

<チケット先行>

◎ファンクラブリーサマーちゃん先行:3月7日(金)21:00~3月16日(日)23:59

https://lovelysummerchan.bitfan.id

◎オフィシャル先行:3月7日(金)21:00~3月20日(木)23:59

https://eplus.jp/lovelysummerchan/

企画:日本コロムビア / ラブリーサマーちゃん

制作:SEVEN'S SOFTHOUSE

<お問合せ>

https://www.lovelysummerchan.com/

■リリース作品情報

タイトル:『Music For Walking (Out Of The Woods)』

発売日:2025年1月29日(水)

品番・形態・価格:COCP-42438[CD]\2,000 (税込)

配信リンク: https://lsc.lnk.to/MusicForWalking

発売・配信元:日本コロムビア

収録楽曲:

1. 普請中

2. (Song For Walking) In My Mind

3. OK, Shady Lane

4. The Great Time Killer

5. (Song For Walking) Out Of The Woods

Secret Track. GIIME MONEY

■ラブリーサマーちゃん Profile

1995年生まれ 東京都在住

2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。

サウンドクラウドやツイッターを中心に話題を呼んだ。

2015年に1stアルバム「#ラブリーミュージック」、2016年11月にはメジャーデビューアルバム「LSC」をリリースし好評を博す。2020年9月には待望の3rdアルバム「THE THIRD SUMMER OF LOVE」を発売。

2024年8月公開の山田尚子監督・脚本のショートアニメーション『Garden of Remembrance』の音楽を担当。そして2025年1月29日には待望のオリジナルミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を発売。

可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。

▼ラブリーサマーちゃん公式ファンクラブ“ファンクラブリーサマーちゃん”

https://lovelysummerchan.bitfan.id/

■ラブリーサマーちゃん WEB

Official WEB: https://lovelysummerchan.com/

Official FC: https://lovelysummerchan.bitfan.id/

YouTube: https://www.youtube.com/@LovelySummerChan-official

X: https://x.com/imaizumi_aika

Instagram: https://www.instagram.com/imaizumi_aika/