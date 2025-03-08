【2025年3月】人気の保険ランキングを調査＆発表| 保険の相談サービス「グッドカミング」

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アントプロダクション株式会社


調査概要


・調査目的　　：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）


・実施者　　　：アントプロダクション株式会社


・調査対象者　：「グッドカミング」Webページ訪問ユーザー


・有効回答数　： 12,823件


・調査実施期間：2025年2月1日～2月28日



※ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、特定期間の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。






医療保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/medical/


1位 SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo


https://goodcoming.jp/sbilife-medical/


2位 オリックス生命 医療保険キュア・ネクスト


https://goodcoming.jp/orixlife-medical/
3位 ライフネット生命 じぶんへの保険３


https://goodcoming.jp/lifenet-medical/



女性医療保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/medical_for_female/


1位 SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo（女性プラン）


https://goodcoming.jp/sbilife-medical_for_female/


2位 オリックス生命 医療保険キュア・レディ・ネクスト


https://goodcoming.jp/orixlife-medical_for_female/


3位 ライフネット生命 じぶんへの保険３レディース


https://goodcoming.jp/lifenet-medical_for_female/



がん保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/cancer/


1位 オリックス生命 がん保険ビリーブ


https://goodcoming.jp/orixlife-cancer/


2位 ライフネット生命 ダブルエール


https://goodcoming.jp/lifenet-cancer/


3位 アクサ生命 アクサのネット完結 がん終身


https://goodcoming.jp/axadirect-cancer/



定期保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/term/


1位 SBI生命定期保険 クリック定期！Neo


https://goodcoming.jp/sbilife-term/


2位 オリックス生命 定期保険ブリッジ


https://goodcoming.jp/orixlife-term/


3位 ライフネット生命 かぞくへの保険


https://goodcoming.jp/lifenet-term/



就業不能保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/disability/


1位 SBI生命 働く人のたより


https://goodcoming.jp/sbilife-disability/


2位 ライフネット生命 働く人への保険3


https://goodcoming.jp/lifenet-disability/


3位 アクサ生命 アクサのネット完結 働けないときの安心


https://goodcoming.jp/axadirect-disability/



引受緩和型医療保険ランキング


https://goodcoming.jp/category/medical_for_chronic/


1位 オリックス生命 医療保険キュア・サポート・プラス


https://goodcoming.jp/orixlife-medical_for_chronic/


2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ ワイド


https://goodcoming.jp/zurichlife-medical_for_chronic/


3位 ネオファースト 生命ネオdeいりょう健康プロモート


https://goodcoming.jp/neofirst-medical_for_chronic/




▎「グッドカミング」について
URL：https://goodcoming.jp



「グッドカミング」はWeb上で保険の比較・検討・申し込みが完結するサービスです。FPへ気軽に相談できる「保険のオンライン無料相談」、一から保険・お金について学べる記事コンテンツも併せて提供しています。保険選びにおけるお客様の課題解決のみにとどまらず、「お金の不安を解消し、より豊かな人生を実現するためのサポート」を達成するのが、グッドカミングの目標です。



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アントプロダクション株式会社
アントプロダクション株式会社

Web 制作・プロモーション等を手掛けるアントプロダクション株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:河村 達也)はSEO・SEMマーケティング、アパレル事業、ネットメディア企画・制作・運営事業、保険事業を手掛けるWebマーケティング企業です。スローガンは「いいもので世界をひっくり返せ。」。アリの巣が由来の企業ロゴには「蟻のように小さくても力強く、一つの目的に向けて頑張れる人」が集まる場所を作りたい想いを込めています。0から作り上げ、時には破壊しながら細部までこだわった「いいもの」を作り、正しく評価しながら人との繋がりを重視する企業風土を築いて「顧客（ステークホルダー）と繋がる企業」「売り上げ100億円」を実現する経営目標を掲げております。




◆会社概要
会社名:アントプロダクション株式会社 / Ant Production Inc.
代表者 ：代表取締役 河村達也
所在地 ：（大阪本社）〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1 ケイヒン梅田ビル2F
（東京支社）〒104-0033 東京都中央区新川1-6-11 ニューリバータワー B1（1号室）
設立 ：2011年4月1日
URL ：https://ant-production.co.jp/
事業内容 ：制作・プロモーション / メディア事業 / webコンサルティング



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