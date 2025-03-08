速報JAPAN株式会社のブランド「DeSiM」初の回数券企画を実施！
韓国回数券限定販売
速報JAPAN株式会社（本社: 神戸市、代表: 賀詞）は、同社のブランド「DeSiM」は、このたび、2025年3月2日（日）より、期
間限定で初の回数券企画を実施いたします。
本企画では、「韓国行き4日間無制限プラン」12枚分を、通常価格23,760円のところ、半額の11,880円でご提供。限定100組の特別販売となります。
ご購入はこちらから。
https://jp.shop.desim.tech/products/%F0%9F%93%A2-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-%E6%95%B0%E9%87%8F%E9%99%90%E5%AE%9A-%E9%9F%93%E5%9B%BDesim%E5%9B%9E%E6%95%B0%E5%88%B8%E3%81%8C%E5%8D%8A%E9%A1%8D%F0%9F%94%A5?shpxid=955ebde7-12c9-442e-bdef-7206c7c9b839
本キャンペーンのポイント
- 韓国への渡航が多い方に最適！
- 複数名でシェアOK！
- 限定100組、なくなり次第終了！
販売期間
2025年3月4日（火）～3月15日（土）23:59（日本時間）
このお得な機会をお見逃しなく！
個人情報の取り扱いについて
ご応募の際に提供された個人情報は、第三者には提供いたしません。
本キャンペーンは、DeSiMが公式に運営しています。
お問い合わせ先
DeSiM公式LINEアカウント：@desim
注意事項
- 転売は禁止
- 虚偽情報での応募は無効となります
【会社情報】
速報JAPAN株式会社は、最新のデータ通信サービスを提供する企業として、旅行者に安心と快適な通信環境を提供しています。ブランド「DeSiM」は、その高品質なeSIMサービスで、多くの旅行者に支持されています。
【会社概要】
会社名 速報JAPAN株式会社
代表者氏名 賀詞
事業内容 データ通信サービス事業、中華圏媒体業務、グローバルEC業務、Web3業務
電子メールアドレス info@sokuhou.co
公式URL https://sokuhou.co/
LINE公式アカウント：@desim
公式日本語Twitter https://twitter.com/DeSiM_JP
Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/desim_jp/