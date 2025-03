「Tokyo Craft Chocolate Market 2025 spring」開催｜3/22&23

NPO法人Farmers Market Association

「Tokyo Craft Chocolate Market」では、国内外の厳選されたbean to barチョコレートブランドが集結し、産地ごとの特徴を活かしたクラフトチョコレートを提供します。世界各地から厳選されたカカオ豆を使用し、手作業で丁寧に仕上げられたクラフトチョコレート。産地や発酵度合いによって変わる、クラフトチョコレートならではのカカオの個性を感じる味わいと香りをお楽しみください。

当日はチョコレートの作り手の方々との会話はもちろん、会場をより楽しく盛り上げるライブ、その日限りの限定フードやドリンクと共に、じっくりとチョコレートの奥深き世界をご堪能ください。

【イベント概要】

名称:Tokyo Craft Chocolate Market

日程:2025年3月22日(土)・23日(日)

時間:10:00-16:00

場所:国際連合大学屋根下(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70(https://maps.app.goo.gl/P6AkNLbRAXpukvhm7))

主催:NPO法人Farmers Market Association(https://farmersmarkets.jp/)

共催:日本ビーントゥーバー協会(https://www.beantobarjapan.com/)

公式Instagram:@tokyocraftchocolatemarket(https://www.instagram.com/tokyocraftchocolatemarket/)(*出店者情報、随時更新中)

公式ウェブサイト:https://farmersmarkets.jp/tccm-2025/ (*出店者情報、随時更新中)

Tokyo Craft Chocolate Marketの見どころ

国内外から集まる約30店舗のクラフトチョコレート

世界各地から厳選されたカカオ豆を使用し、手作業で丁寧に作られた初出店となるメーカーを多数含む国内外のクラフトチョコレートが集結。地域の特産物を使ったチョコレートなど、多彩なクラフトチョコレートが出店します。

※出店者一覧

Bean to Bar Chocolate Masakari(茨城) / Cacao Magic(京都) / CACAO MERCATO(神奈川) / CacaoShares Venezuelan exotic Cacao(東京) / ChocoReko(埼玉) / cocomas chocolate(埼玉) / Humming Bird BEAN to BAR Chocolate TOYAMA(富山) / IPPUKU&MATCHA(東京) / kiitos(鹿児島) / Night Cacao by KOKODii(東京) / PACCARI(パカリ)(エクアドル) / PURE Chocolate Jamaica(東京) / SAITO CACAO(長野) / Taita Chocolates from COLOMBIA(Ibague / 鹿児島) / YOSANO ROASTER KYOTO(京都) / カカオもの(兵庫) / カカオ研究所(福岡) / カカオ工房トリビュート(東京) / ノエルベルデ(エクアドル) / リヴィエール(東京) / わたし、ローチョコレート(青森) / 菓子屋Folletta(フォレッタ)(東京) / 浪漫須貯古齢糖(青森) / GEEKSTILL(山梨)/ RUBBER TRUMP(千葉)/ ORGAR'S(栃木)

チョコレートをさらに楽しむ限定フードやスイーツ両日出店「RUBBER TRAMP」両日出店「ORGAR'S」3/22(土)のみ「GEEKSTILL」

Tokyo Craft Chocolate Marketの当日はFarmers Marketのいちご企画・Strawberry Fields Forever(https://farmersmarkets.jp/strawberry-fields-forever2025/)も同時開催。チョコレートやいちごを使った限定フードもフードカートから販売。

スペシャルバンドによる、ライブパフォーマンス

当日はこの日のために結成されたスペシャルバンドが、ライブパフォーマンスをお届けします。チョコレートを片手に、会場で心地よい音楽で特別なひとときをお楽しみください。

=======================================

本リリースに関する問い合わせ先

NPO法人Farmers Market Association

info@farmersmarkets.jp (担当:田中)

=======================================