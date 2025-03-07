資生堂、「気候変動」「水セキュリティ」分野において、CDPより最高評価のAリスト企業に選定　～「気候変動」分野は3年連続、「水セキュリティ」分野は初の選定～

株式会社資生堂

資生堂は、国際的な非営利団体であるCDPより、「気候変動」および「水セキュリティ」分野の透明性とパフォーマンスにおけるリーダーシップが認められ、2024年度のAリスト企業に選定されました。「気候変動」分野では3年連続、「水セキュリティ」分野では初の選定となりました。

当社は、企業使命である「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を)」のもと、2030年に向け、「美の力を通じて人々が幸福を実感できるサステナブルな社会の実現」を目指しています。

豊かな地球環境と持続的な事業成長の両立に向けて、環境課題解決の前提となる「環境方針」を掲げ、事業に伴う環境負荷を軽減するため、バリューチェーン全体を通してさまざまなステークホルダーとともに取り組みを推進しています。2030年に向けては、Scope 1・2・3でCO2排出量削減目標（Science Based Targets）を設定※1、2050年までにはネットゼロを目指しています。また、事業における電力の再生可能エネルギー100%切り替えを目指し、国内外の自社サイトにおける再生可能エネルギーへの切り替えを加速させています。さらに、事業活動の自然への依存および影響の評価とともに、生物多様性の喪失や水資源の動態などについて定量的な長期リスクと機会を特定し、分析結果を「資生堂 気候/自然関連財務情報開示レポート」※2として開示しています。

《CDPについて》

CDPは、企業や自治体の環境情報開示のための世界的なシステムを運営する非営利団体です。2000年の設立以来、142 兆米ドルを超える資産を持つ700以上の金融機関と協働するCDPは、資本市場と企業の購買力を活用することで、企業が環境影響を開示し、温室効果ガスを削減し、水資源や森林を保護する取り組みを先導してきました。2024年には全世界で24,800社を超える企業が、CDPの質問書を通じて環境情報を開示しました。また、CDPはTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に準拠した質問書に基づく世界最大の環境データベースを有し、CDPスコアは、ネットゼロ、持続可能でレジリエントな経済を構築するために、投資や調達の意思決定に広く活用されています。

※1 詳細は企業サイトの「サステナビリティマネジメント」ページをご覧ください：

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/management/?rt_pr=trs25

※2 資生堂 気候/自然関連財務情報開示レポート：

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/env/pdf/risks_report.pdf?rt_pr=trs25

資生堂のサステナビリティ： https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/?rt_pr=trs25

資生堂サステナビリティレポート 2023：

https://corp.shiseido.com/sustainabilityreport/jp/2023/pdf/sustainability-report-jp.pdf?rt_pr=trs25

CDPウェブサイト（英語）：https://www.cdp.net/en

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003979&rt_pr=trs25(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003979&rt_pr=trs25)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trs25