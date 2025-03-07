ショート動画求人サービス「グルメバイトちゃん」掲載店舗数500突破～初回掲載キャンペーンを実施～
SNSショート動画アルバイト求人サービス「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/）を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤代真一、東証プライム市場：3963）は、動画掲載店舗数が500を突破したことをお知らせします。
SNS ショート動画アルバイト求人サービス「グルメバイトちゃん」について
飲食店のアルバイト募集をショート動画にして、SNS(グルメバイトちゃんアカウント)やWebメディアに掲載するサービスです。お仕事体験動画を見た学生さんが「楽しそう。働いてみたい」と応募しています。おしゃれ自由度や飲食店の雰囲気など、既存の求人メディアでは訴求できない角度からアプローチできる、アルバイト募集サービスです。
飲食店の採用支援実績豊富な「飲食店ドットコム」を運営するシンクロ・フードの新しいサービスです。
▼サービス詳細ページ
https://gourmet-baito-chan.com/lp
「はじめて＆お久しぶりの方向け掲載キャンペーン」実施中
500店舗突破を記念して、グルメバイトちゃんで初めて掲載される方および掲載終了から半年以上経過した方を対象に、割引キャンペーンを実施します。
対象：
・はじめてグルメバイトちゃんを利用する企業様
・グルメバイトちゃんで初めて掲載される方および掲載終了から半年以上経過した企業様
割引内容：詳細は下記URLよりお問合せください。
お申込み期限：2025年3月31日
▼お問い合わせはこちらから↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_0EH_UcmuwCV2I19_wWnMZF9MxL645VkWnWY_qJnhquqMRQ/viewform
今後の展開
今後もグルメバイトちゃんのサービスを拡充し、飲食店及び求職者の皆様から「アルバイト探しといえばグルメバイトちゃん」とご指名いただけるよう、認知度向上に努めてまいります。
株式会社シンクロ・フードについて
当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。
【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階
【代表者】 代表取締役 藤代 真一
【上場市場】 東京証券取引所プライム市場
【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/
【運営サイト】
▼飲食店開業・運営支援のサービス
・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）
・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/ ）
・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）
・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/ )
▼飲食業界を超えて広がるサービス
・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/ ）
・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）
・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）
・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/ )
本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木
Mail：public-relations@synchro-food.co.jp