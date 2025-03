サンサンスポンジを展開するダイニチ・コーポレーションがハワイで開催される「ホノルル フェスティバル」に出展決定！

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション(東京都世田谷区;代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ)は、洗い物に費やす時間に“ときめき”を提供する「サンサンスポンジ」を、ハワイで開催される「ホノルルフェスティバル」のnoguchi ARTブースにて出展します。パッケージは、ハワイ在住のアーティストTaka noguchiとコラボレーションのハワイ限定デザインで、ラニカイブルーは限定カラーです。本フェスティバルは、ハワイ限定スポンジが買える貴重な機会です。今後も、ダイニチ・コーポレーションは、「洗い物に費やす時間にときめきを」をモットーに、いつもキッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指し取り組んでまいります。

■出展品

・サンサンスポンジ designed by Taka Noguchi

■ハワイスポンジご紹介

パッケージのイラストは、ハワイ在住のアーティストTaka Noguchiとのコラボレーションで、SunriseからSunsetまでのハワイの代表的な景色を4つの時間軸で表現しました。新カラーのラニカイブルー色は、ハワイ・オアフ島のビーチの色をモチーフにしています。

【デザイナー Taka Noguchiプロフィール】

Taka Noguchi

ハワイ在住のアーティスト。浦上画伯に師事し、ヨーロッパの絵の世界を学ぶ。ハワイの穏やかな気候と太陽の光が降り注ぐ明るい南国の自然の中で、ハワイ、アメリカ、ヨーロッパ、日本の感覚を取り入れて描くアートは独自のスタイルを確立し他に例をみないアート作品となっている。黒を使わないノグチのアートは明るく優しい色使いで、アメリカ、日本のセレブリティにも好まれ、ハッピーパレット、癒しのアートなどと云われている。

SNS:https://www.instagram.com/noguchi_art/

【ダイニチ・コーポレーションとハワイ】

代表商品「サンサンスポンジ」の”サンサン”には、食器洗いを通して太陽な笑顔を創出したいという思いを込めています。ブランド「ao」はハワイ語で”夜明け”という意味のハワイ語が由来です。ダイニチは、ハワイのアロハスピリットからインスピレーションを受け、お互いへの配慮、思いやりや愛情、相手を尊敬し、共に生きていこうという精神を大事に、商品をお届けします。

■ホノルルフェスティバルとは

ホノルル フェスティバルは、日本各地のお祭りをはじめ文化・芸能並びに武道・スポーツ、手芸などの様々な交流を通じて日本とハワイの交流を更に深めることを目的に1995年3月からホノルル フェスティバル委員会を組織し開催されました。日本とハワイ双方の人々が旅行を通じて相互往来するだけでなく、お互いの歴史と文化をさらに深く知り、心と心つなぐ草の根レベルでの真の交流を広げる事を目指しています。

今年のテーマは「アロハでつなぐバトン、持続可能で平和な未来へ(Walk Together with Aloha, Pass the Baton to a Sustainable and Peaceful Future)」。今年は新たなイベント「ジャパン・フード・フェスティバル・イン・ハワイ」が加わり、マグロの解体ショーやお刺身の試食、おむすび教室など、日本の食に関するブースが出店します。

【開催概要】

・開催日時

2025年3月7日(金)~9日(日)

・場所

ハワイ・コンベンションセンター

・ダイニチブース

1階Kamehameha Exhibit Halls II、ホール2、37 “Noguchi art”

・公式HP

https://www.honolulufestival.com/ja/

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

「洗い物に費やす時間に“ときめき”」をモットーに、利用いただく方の声にお応えしつつ、コスパよくす、ずっと使いたい商品を作りを続けています。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で5年連続1位を獲得※するなど、当社を代表するアイテムです。

(※2018年8月~2025年3月現在 掃除用品スポンジ部門)

■ダイニチ・コーポレーションについて

ダイニチ・コーポレーションは、1973年、先代の吉田雄一が創立した「大日化成株式会社」を前身として、50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、息子である元之が経営を引き継ぎ、その息子も加わって、「暮らしを、知的に素敵に快適に」をモットーに親子3代にわたる家族経営で商品を提供しています。

ブランド

▪️Sunsun Sponge(サンサンスポンジ)

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️ao(アオ)

人と地球に寄り添う、

肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️TEILE(テイレ)

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

【会社概要】

会社名:株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在:〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号:03-6432-1789

代表者名:吉田元之

資本金:1000万円

設立:1973年12月

公式サイト:https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ:https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge