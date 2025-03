「QWS STARTUP AWARD 2025」最優秀賞は株式会社NIJIN 星野氏、優秀賞は株式会社muuv links 北氏とFlora株式会社クレシェンコ氏！

渋谷スクランブルスクエア株式会社

「渋谷スクランブルスクエア」15階に位置する共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ/以下、QWS)」(本社:東京都渋谷区、運営会社:渋谷スクランブルスクエア株式会社)は、2025年3月6日(木)にみんなでスタートアップを応援するピッチアワード「QWS STARTUP AWARD 2025」を開催しました。

応募総数159社から選ばれた10社のファイナリストの中で、最優秀賞を受賞したのは、株式会社NIJIN 星野氏です。優秀賞を手にしたのは、株式会社muuv links 北氏とFlora株式会社クレシェンコ氏となりました。

最優秀賞を受賞した株式会社NIJIN 星野氏には、渋谷スクランブルスクエア特別広告パッケージ(200万円相当)、活動支援金100万円、SHIBUYA QWS会員権6か月分が特典として贈られ、優秀賞を受賞した株式会社muuv links 北氏とFlora株式会社クレシェンコ氏には、活動支援金20万円、SHIBUYA QWS会員権3か月分が特典として贈られました。

QWS STARTUP AWARD 2025 とは

みんなでスタートアップを応援するピッチアワード「QWS STARTUP AWARD」。多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながるアイデアや新規事業を生み出すことを目指した会員制共創施設「SHIBUYA QWS」が主催する、スタートアップが次の革新的な一歩を踏み出すピッチアワードです。

2019年11月の開業以来、QWSでは独自のプログラムを提供し、まだ世の中にない新しい社会価値の創出に挑戦する390以上のスタートアップやプロジェクトを支援してきました。その一環としてQWS SATARTUP AWARDも2022年より開催し、ビジネス・成長性に限らず社会に新しいイノベーションを生み出すスタートアップに焦点を当てています。

また主催側だけでなく、審査員やパートナーが一丸となってスタートアップを応援する姿勢もQWS STARTUP AWARDの特徴です。参加するスタートアップが、自社に必要な次の一歩を踏み出すための資源や支援、チャンスを得ることができるピッチアワードを目指します。

詳細は特設サイトをご覧ください。

AWARD 特設サイト:https://shibuya-qws.com/startupaward2025

QWS STARTUP AWARD 2025 最優秀賞・優秀賞

【最優秀賞】

賞品:渋谷スクランブルスクエア特別広告パッケージ(200万円相当)

活動支援金100万円

SHIBUYA QWS利用権6か月分

株式会社NIJIN 星野 達郎氏

サービス概要:

全国400名超の小中学生が入学するメタバースとリアル教室を組み合わせたハイブリッド型のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」

【優秀賞】

賞品:活動支援金20万円

SHIBUYA QWS利用権3か月分

株式会社muuv links 北 健人氏

サービス概要:

電子部品の選定・管理 AIソリューション「edgefuse(エッジフューズ)」

Flora株式会社 クレシェンコ アンナ氏

サービス概要:

更年期や生理痛といった性別特有課題をAIとビッグデータで解決し、誰でも活躍できる会社・社会を作る「Wellflow」

QWS STARTUP AWARD 2025 協賛パートナー賞

協賛パートナーとして以下の企業、自治体の皆様が参画され、賞品や事業共創機会の提供をいただきました。

【ボッシュ賞】

賞品:イノベーション・創造をサポートする電動工具セット

エフバイタル株式会社 原田 敦氏

サービス概要:

子どもの発達特性を動画とAIで見える化し、家庭と自治体を繋ぐ子育て支援アプリ「BabyTrack(R)」

【Everforth賞】

賞品:隠れ家オフィスでの豪華食事会&ワイン会ご招待

株式会社HKSK 赤木 謙太氏

サービス概要:

商品・データ・顧客を結びつける All in One After Market Cloud.「XRT」

【福井県・青々吉日賞】

賞品:敦賀・若狭地域の宿泊券10万円分

【Google賞】

賞品:Google限定グッズ+新規オープンした社内カフェテリアランチご招待+生成AI担当メンバーによる壁打ち

【HBD賞】

賞品:WiMAXまたはクラウドWi-Fiのどちらかを1年間無料

【三菱鉛筆賞】

賞品:o-i STUDIOで実証実験等のイベントが行える権利

株式会社NIJIN 星野 達郎氏

サービス概要:

全国400名超の小中学生が入学するメタバースとリアル教室を組み合わせたハイブリッド型のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」

【三浦法律事務所賞】

賞品:弁護士の伴走6か月間(月1回1時間の法律相談が半年間無料)

リーンマーケティング株式会社 佐伯 知亮氏

サービス概要:

全世界のマーケティングデータを集約し、最適な投資を実現するマーケティングポートフォリオ管理システム「リーンクラウド」

【NOK賞】

賞品:協議に向けたディスカッション+実証実験の場の提供+自社製品の贈呈

【NTTデータ賞】

賞品:協業等に関するディスカッション+賞金10万円

リーンマーケティング株式会社 佐伯 知亮氏

サービス概要:

全世界のマーケティングデータを集約し、最適な投資を実現するマーケティングポートフォリオ管理システム「リーンクラウド」

【公益財団法人大阪産業局(大阪イノベーションハブ)賞】

賞品:大阪イノベーションハブで実施しているピッチイベントご登壇およびメンタリング権

株式会社NEWSTA 鈴木 碩子

サービス概要:

疾患・障がい児家族と支援を繋げるマッチングサービス「ファミケア支援検索」

【松竹ベンチャーズ賞】

賞品:歌舞伎座ご招待券2名様分

株式会社HA-LU 岡 春翔

サービス概要:

エンタメIP(ショートドラマ、ショートアニメ、漫画、キャラクター)を創る「SHORT CONTENT LABEL HA-LU」

【東急賞】

賞品:希望する東急グループのリアル広告媒体(スクランブル交差点ビジョン、電車中吊り等)への掲出

株式会社HA-LU 岡 春翔

サービス概要:

エンタメIP(ショートドラマ、ショートアニメ、漫画、キャラクター)を創る「SHORT CONTENT LABEL HA-LU」

【ヤマハ賞】

賞品:ビデオサウンドバー CS-800(Webカメラ付きマイクスピーカー)

【山梨県賞】

賞品:令和7年度やまなしアクセラレーションプログラム利用権

ピッチ登壇者(上記を除き登壇順)

株式会社なぷしゃる(予定) 黒平 紗弓

サービス概要:

婚礼の誓いを明文化。あらゆるカップルの幸せと安心の合意形成をサポートするAIリーガルテックアプリ「なぷしゃる」

株式会社Rundots 坪井 勇介

サービス概要:

待ち時間の新常識を創る、ファストパス付きウェブ整理券サービス「Quickry」

QWS STARTUP AWARD 2025 開催概要

開催日 :2025年3月6日(木)15:30~19:00

会 場 :SHIBUYA QWS スクランブルホール

主催 :SHIBUYA QWS

共催 :SHIBUYA QWS Innovation協議会

SHIBUYA QWSについて

SHIBUYA QWSは多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながるアイデアや新規事業を生み出すことを目指した共創施設です。2019年11月の開業以来、QWS独自のプログラムを提供し、まだ世の中にない新しい社会価値の創出に挑戦する390を超えるスタートアップやプロジェクトを支援してきました。既に社会実装をして複数のエンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達を得たスタートアップやプロジェクトも出てきています。

SHIBUYA QWS ホームページ: https://shibuya-qws.com/

<渋谷スクランブルスクエア 概要>

名称:渋谷スクランブルスクエア/SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

事業主体:東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)

所在:東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号

用途:事務所、店舗、展望施設、駐車場など

延床面積:第I期(東棟)約181,000平方メートル 、第II期(中央棟・西棟)約96,000平方メートル

階数:第I期(東棟)地上47階 地下7階、

第II期(中央棟)地上10階 地下2階、(西棟)地上13階 地下5階

高さ:第I期(東棟)229.7m、第II期(中央棟)約61m、(西棟)約76m

設計者:渋谷駅周辺整備計画共同企業体

※(株)日建設計、(株)東急設計コンサルタント、(株)JR東日本建築設計、

メトロ開発(株)

デザインアーキテクト :(株)日建設計、(株)隈研吾建築都市設計事務所、(有)SANAA事務所

運営会社:渋谷スクランブルスクエア(株)

※東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社共同出資

開業:第I期(東棟)2019年11月1日

第II期(中央棟・西棟)2027年度(予定)

URL:https://www.shibuya-scramble-square.com