【TEAMZ Summit 2025 最新情報】タイトル・ダイヤモンド・ゴールドスポンサー枠が完売！残りわずかの協賛枠を受付中！
2025年4月16日（水）～17日（木）、日本最大級のWeb3・AIカンファレンス「TEAMZ Summit 2025」が虎ノ門ヒルズ国際フォーラムにて開催されます！
本イベントは、Web3・AI業界のリーダー、政府関係者、投資家、スタートアップ、大手テクノロジー企業などが集結し、未来の技術革新と市場の可能性について議論する場となります。
協賛枠の最新状況：TITLE・DIAMOND・GOLD SOLD OUT！
大変ご好評につき、タイトルスポンサー、ダイヤモンドスポンサー、ゴールドスポンサーの枠はすべて完売 いたしました！
現在、Platinum（残り2社）、Silver（残り4社） のみ受付可能となっております。
「Web3・AIの未来を共に創る企業として、TEAMZ Summit 2025に出展したい！」
そんな企業の皆様は、ぜひお早めにお申し込みください！
📝 TEAMZ Summit 2025 開催概要
開催日：2025年4月16日（水）～ 4月17日（木）
📍 会場：虎ノ門ヒルズ国際フォーラム（東京都港区）
👥 参加予定人数：10,000人以上
💡 対象分野：Web3、AI、ブロックチェーン、NFT、DeFi、メタバース、RWA、CeFi & DeFi、Web3規制・セキュリティ など
公式サイト：https://web3.teamz.co.jp/
🏆 主要協賛企業一覧
現在、Tron、Alibaba Cloud、Cardano Foundation、 CHAINUP、Hashport、Sustainable Pavilion 2025、MEXC Ventures、Iagon、Clickhouse、TAISU、ホリエモンAI学校、Movement、FLICKPLAY、Sosovalue、ENI、Lbank Labs、MetaTech、The Assets Advisors、
EMURGO、Jsquare、DFG、C² Ventures、BBS NYC、UPBOND、INTERSECT、POCKET WALLET、wework、KeychainX、D3 Labs、JOKERS、hashlock、ALWASIQ MANAGEMENT CONSULTANTS、EXCEED REAL ESTATE、ZenithBlox、Biconomy、Revolution、Elven、IOST、Audace Labs、Even Realities、Bossjob、VOOX Labs、Krako、popsocial など、国内外のトップWeb3・AI企業が続々と協賛を決定しています。
日本国内の大手企業も出展を進めており、Web3・AI市場の発展に向けた大規模なネットワーク形成が期待されています。
協賛企業詳細：
https://web3.teamz.co.jp/teamz-web3-summit-2025-shutten-sha
🎤 確定スピーカー一覧
TEAMZ Summit 2025では、Web3・AI分野の著名人や業界リーダーが続々登壇予定です！
🔹 日本政府関係者 & 産業代表
・玉木 雄一郎（民主党総裁、日本衆議院議員）
・川崎 秀人（自民党総務大臣政務官）
・平井 卓也（自民党 デジタル社会推進本部長）
・橋下 徹（元大阪府知事、大阪市市長）
・堀江 貴文（実業家 / ホリエモン）
・三崎 優太（青汁王子 / 実業家）
🔹 国内外のWeb3・AI業界リーダー
・加納 裕三（BitFlyer CEO）
・小田 玄紀（SBIホールディングス常務執行役員 / 日本暗号資産取引業協会（JVCEA）会長）
・渡辺 潤 （Sony Block Solutions Labs Pte.Ltd. Chairman)
・国光 宏尚（Financie CEO）
・大塚 雄介（Coincheck 執行役員CBDO）
・新妻 晋（阿里云日本 事業開発ディレクター）
・Sebastien Borget（The Sandbox 共同創設者）
・天羽 健介（Animoca Brands Japan CEO）
・Justin Waldron（Open Game Protocol 共同創設者 & CEO）
・Emi Yoshikawa（Ripple 元副社長）
🎤 詳細なスピーカーリストはこちら:
https://web3.teamz.co.jp/en/teamz-web3-summit-2025-supika
🌍 Web3 Week (4月13日-19日) 開催決定！
TEAMZ Summit 2025の開催にあわせて、4月13日から19日まで「Web3 Week」を実施します！
この1週間、日本国内外の企業・プロジェクトが独自のサイドイベントを開催し、Web3エコシステムのさらなる拡大を目指します。
「Web3 Week で自社のイベントを開催したい！」
そんな企業様は、ぜひ以下のフォームよりお申し込みください！
📩 サイドイベント申請フォーム：https://forms.monday.com/forms/8402ee8522364385923eb7cf13974862?r=use1
出展をご希望の方へ
現在、Platinum協賛（残り2社）、Silver協賛（残り4社） の枠のみ受付中です！
この機会を逃さず、日本最大級のWeb3 & AIイベントに出展し、貴社の技術やプロダクトを世界中の業界関係者にアピールしませんか？
⏳ お申し込み締切：2025年3月15日まで
📩 お申し込み・お問い合わせ
公式サイト：https://web3.teamz.co.jp/
E-mail：info@teamz.co.jp
打ち合わせ：https://meetings.hubspot.com/tianyu?uuid=c313968f-982c-46ac-96e3-2815cb9a072c
TEAMZ Summit 2025で、Web3 & AIの未来を共に創りましょう！