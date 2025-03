「2025 Call of the Abyss Vlll 日本予選」突破!!初の世界優勝を目指し、中国で開催される「2025 Call of the Abyss Vlll 」に出場決定!

