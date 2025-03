3月15日(土)21:00～『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』ニコ生最速上映会が決定！

株式会社ドワンゴ

澤井啓夫による伝説のギャグバトル漫画の舞台がニコ生にもやってきた…!

Blu-ray発売記念を記念して『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』のニコ生最速上映会が決定!

番組概要

【Blu-ray発売記念】『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』ニコ生最速上映会

放送日時:2025年3月15日(土) 21:00~

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347140271(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347140271)

※番組冒頭は無料視聴パートとなります。

※番組後半は「2.5次元やっぱニコメン」チャンネル会員限定視聴となります。

※全編視聴をご希望のかたはチャンネル会員にご登録をお願いいたします。

ch入会はこちら(https://ch.nicovideo.jp/25-niconama/join?return_id=lv347140271)

※プレミアム会員限定視聴ではございませんのでご注意ください。

※タイムシフト期間:14日間

作品情報

公式サイト:https://bo-bobo-stage.jp/

X(旧Twitter):@bo_bobo_stage(https://x.com/bo_bobo_stage)

■Blu-ray

発売日:2025年3月12日(水)

価格:\9,900(税込)

購入ページ:https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSTD20993(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSTD20993)

■SCHEDULE

2024年10月23日(水)~10月31日(木)

シアター1010

■ABOUT

時は300X年…世界はマルハーゲ帝国皇帝、ツル・ツルリーナ4世により支配されていた。

ツル・ツルリーナ4世は自分の権力の象徴として、全国民をボーズにするべく全世界に配置した毛狩り隊による”毛狩り”を開始する。

そんな暗黒の時代に1人の戦士が立ち上がる。

その男の名はボボボーボ・ボーボボ(加藤 将)!!

鼻毛を自在に扱う≪鼻毛真拳≫の使い手であるボーボボは人類の髪の毛の自由と平和を守るため、打倒マルハーゲ帝国を掲げ、日々毛狩り隊との戦いを続けていた。

謎の美少女少女ビュティ(工藤晴香)と戦いの旅に出たボーボボは、ハジケ村親分である伝説のハジケリスト首領パッチ(稲荷卓央)と出会い、死闘を繰り広げる、いつしかボーボボと首領パッチには友情が芽生え、戦いの旅には首領パッチも加わる。

旅を続ける中で、≪オナラ真拳≫の使い手であるヘッポコ丸(樋口裕太)、一度は敵として対峙したところ天の助(兎)、首領パッチを「おやびん」と仰ぐ、 ≪カギ真拳≫の使い手・破天荒(大澤駿弥)が仲間となり、さらに、ボーボボと闘うために毛狩り隊に所属し、その闘いを経て仲間となる ≪バビロン真拳≫の使い手・ソフトン(小松準弥)も加わり、一行は毛狩り隊の基地を次々と制圧し、過酷な激闘の渦に巻き込まれて行く…

果たしてボーボボは世界を救えるのか!?

全国民の毛の行く末はいかに!?

■CAST

加藤 将/工藤晴香/樋口裕太/大澤駿弥(ORβIT)/兎(ロングコートダディ)/小松準弥/稲荷卓央(劇団唐組) 他

■STAFF

原作:澤井啓夫「ボボボーボ・ボーボボ」(集英社 ジャンプコミックス刊)

脚本・総合演出︓川尻恵太

■MUSIC

バカサバイバー (ウルフルズ)

Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

WILD CHALLENGER (JINDOU)

Licensed By TV Asahi Music Co., Ltd.

(C)澤井啓夫/集英社・ボボステ製作委員会

ニコニコからのお知らせ

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優ジャンルの月額チャンネル制ポータルサイト

2.5次元やっぱニコメンチャンネル

俳優が出演する情報バラエティー「噂のニコメン情報局」や、「新正俊と野口準のニコ生ゲーム」の放送などが視聴可能。

舞台『魔法使いの約束』の他、舞台の過去作品や事前特番なども放送中。



2.5次元やっぱニコメンチャンネルはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)