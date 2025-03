U-NEXT協賛のMISIA全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の独占ライブ配信が決定！総勢100名様をライブにご招待する豪華キャンペーンも開始！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、現在開催中のMISIAの全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信いたします。これを記念して、ライブチケットを総勢100名様にプレゼントする豪華キャンペーンを実施いたします。

昨年10月に発表された国民的シンガーMISIAとU-NEXTのスペシャル企画。その第1弾では、現在開催中のツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」への協賛、そして20周年記念ライブを含む過去ライブ映像やMVの配信をスタートしました。

この度、MISIA×U-NEXT企画の第2弾として、「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の模様を収録した映像をU-NEXTにて独占ライブ配信することが決定いたしました。配信日時などの詳細は後日発表となります。今後続々と実施予定のスペシャル企画とあわせて楽しみにお待ちください。また、独占ライブ配信の決定を記念して、6月8日(日)に東京・日本武道館で開催されるツアーファイナル公演に抽選で50組100名様をご招待する豪華キャンペーンを本日より開始いたします。MISIA×U-NEXT特設サイト(https://www.video.unext.jp/po2/misia)をご確認のうえ、ぜひふるってご応募ください。

また、U-NEXTでは、2018年に開催されたデビュー20周年記念ライブ「20th Anniversary THE SUPER TOUR OF MISIA Girls just wanna have fun」や2019年に開催された平成最後の武道館ライブ「MISIA 平成武道館 LIFE IS GOING ON AND ON」の独占配信をはじめ、ライブ映像やMVを多数見放題で配信中です。ぜひこの機会にお楽しみください。

MISIA×U-NEXT 特設サイト

https://www.video.unext.jp/po2/misia

MISIA全国ツアーチケットプレゼントキャンペーン

【キャンペーン内容】

MISIA全国ツアー「STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の会場チケットを抽選で合計50組100名様にプレゼントいたします。

【対象公演】

6月8日(日)東京・日本武道館公演

【キャンペーン期間】

3月8日(土)15:00~5月4日(日・祝)23:59

【キャンペーン対象者】

キャンペーン期間中に専用フォームより応募かつ、5月4日(日・祝)23:59までU-NEXT月額プランを継続された方(無料トライアル期間中の方も含む)が対象となります。詳しくはMISIA×U-NEXT特設サイト(https://www.video.unext.jp/po2/misia)をご確認ください。

※キャンペーン要項はこちら(https://docs.unext.jp/pdf/misia_campaign2025.pdf)

【MISIA 配信ラインナップ】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011884

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2025年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。