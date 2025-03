Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Steamにて、『Ever17』＆『Never7』リマスター版 本日3月6日発売！

株式会社MAGES.

株式会社MAGES.(東京都港区、代表取締役社長:浅田誠)は、2000年代初頭に発売されたSFサスペンスADVゲーム、インフィニティシリーズ『Ever 17 - The Out of Infinity』、『Never 7 - The End of Infinity』の2作を、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4で2025年3月6日に発売いたしました。

Steam版は株式会社スパイク・チュンソフトより3月6日(北米)に販売となります。

各ダウンロード版の他、Nintendo Switch(TM)版では、2タイトルを1枚のゲームカードに収録、価格的にもお得な『Ever17/Never7 Double Pack』(通常版/限定版)のパッケージ版を発売しています。

SFサスペンスADVの名作『Ever17』&『Never7』2作品のHDリマスター版がいよいよ発売!

インフィニティシリーズは、2000年代初頭に発売されたSFサスペンスアドベンチャーゲームシリーズです。世界観としていわゆる“ループもの”の要素を取り入れているのが特徴です。2000年に第1作「Never7」が発売され、2002年にはシリーズ第2弾となる「Ever17」がリリースされました。各作品は物語が独立しており、それぞれにSF・サスペンス・ミステリーの要素を楽しむことができます。

殊に「Ever17」は現在まで根強いファンにより、現在のゲーム機でのプレイ環境を望む声が強い作品でした。いよいよNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、そして、Steamでプレイできる日がやってきました。

Nintendo Switch(TM)専用パッケージ版『Ever 17/Never 7 Double Pack』発売

Nintendo Switch(TM)用には、2タイトルを収録したパッケージ版『Ever17/Never7 Double Pack』(通常版/限定版)を発売しています。限定版には、ハイレゾ音源を含むサウンドトラックデータを収録したDVD-ROM「Ever17/Never7 SOUND COLLECTION」を同梱しています。作曲は、「STEINS;GATE」や「メモリーズオフ」シリーズを手掛ける阿保剛によるものです。

ダウンロード版は、前述のとおり、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Steamで発売しております。

インフィニティシリーズ公式サイト https://game.mages.co.jp/infinity/

抽選で5名様に非売品ポスターが当たるフォロー&リポストキャンペーン実施!

「Ever17」「Never7」リマスター版発売を記念して、MAGES.(GAME)公式Xにて、フォロー&リポストキャンペーンを実施します。

【キャンペーン内容】

「Ever17」「Never7」リマスター発売記念フォロー&RPキャンペーン

期間:2025年3月6日(木)~ 3月23日 23:59

賞品:非売品B2ポスター

1.MAGES.(GAME)公式Xアカウントをフォロー

2.対象のポストをRP

以上で、応募完了となります。

※当選者にはDMにて連絡いたします。

非売品B2ポスター

MAGES.(GAME)公式X @MAGES_GAME https://x.com/MAGES_GAME

対象ポストURL https://x.com/MAGES_GAME/status/1897557768485142742

『Ever 17/Never 7 Double Pack』限定版特典

Nintendo Switch(TM)専用で発売をする『Ever 17/Never 7 Double Pack』には通常版と、同梱特典付きの限定版があります。

限定版同梱特典は、「Ever 17」と「Never 7」の音源データを収録したサウンドトラックDVD-ROMです。音源データはmp3で収録しています。

また、「Ever 17」は、mp3の他にハイレゾ音源のFLAC(96kHz/24bit)を収録しています。

Ever 17/Never 7 SOUND COLLECTION(DVD-ROM)

【収録内容】

総収録曲数 55曲

■Ever 17

収録曲数 全31曲

(演奏時間 1時間22分38秒)

ファイル形式・サイズ mp3 約124MB/FLAC(96kHz/24bit) 約1.76GB

■Never 7

収録曲数 全24曲

(演奏時間 54分07秒)

ファイル形式・サイズ mp3 約78MB

※特典DVDには音源データファイルが収録されています。映像用DVDプレイヤーでは再生されません。

PCなどにファイルを取り込んでお聴きください。

※「Ever 17」のmp3とFLACは同じ曲です。それぞれ再生可能な対応機器でお聴きください。

商品概要

通常版ゲームソフト限定版パッケージDVD-ROM(ブックレット付)

商品名 Ever 17/Never 7 Double Pack

(読み:エバーセブンティーン ネバ―セブン ダブルパック)

機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル アドベンチャーゲーム

発売日 2025年3月6日(木)

価格 通常版 7,480円(税込)/ 限定版 9,680円(税込)

限定版同梱特典 Ever 17/Never 7 SOUND COLLECTION(DVD-ROM)

対象年齢 CERO C (15才以上対象)

■商品名 Ever 17 - The Out of Infinity

機種 Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4

発売日 2025年3月6日(木)

価格 4,950円(税込)

対象年齢 CERO C(15才以上対象)

■商品名 Never 7 - The End of Infinity

機種 Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4

発売日 2025年3月6日(木)

価格 3, 300円(税込)

対象年齢 CERO C(15才以上対象)

コピーライト (C)MAGES.

公式サイト インフィニティシリーズ公式サイト https://game.mages.co.jp/infinity/

公式SNS X(旧Twitter)

MAGES.(GAME)公式 @MAGES_GAME https://x.com/MAGES_GAME

■Steam版について

販売 株式会社スパイク・チュンソフト

発売日 2025年3月6日(木)※北米時間

『Ever 17 - The Out of Infinity』ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2392500

『Never 7 - The End of Infinity』ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2184620

※Steam版は「Ever 17」に「Never 7」をバンドルしたセット販売もあります。

※価格は ストアページをご確認ください。

【会社概要】

会社名: 株式会社MAGES.(メージス)

所在地:〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル

代表取締役社長:浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp