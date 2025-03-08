【稀少酒5種 ＼3,800】赤字覚悟！十四代、而今、新政、花陽浴、ソガペールが飲み比べできる『稀少酒5種飲み比べプラン』｜日本酒原価酒蔵「錦糸町店」にて開催！｜3月9日～3月29日

株式会社ビリオンフーズ

赤字覚悟！十四代、而今、新政など『稀少酒5種飲み比べプラン』\3,800

日本酒原価酒蔵 錦糸町店にて、3月9日(日)～3月29日(土)の期間、『稀少酒5種飲み比べプラン』を開催いたします。



当プランは、幻の日本酒十四代、而今、新政、花陽浴、ソガペールと中々手に入らない稀少酒5種類の飲み比べに加え、日本酒に合うお料理4品と2時間のプレミアム飲み放題付きで、お一人様\3,800(税込\4,180)と大変お得なプランとなっております。





錦糸町店限定開催の稀少酒プランを思う存分ご堪能ください。先着50名様限定となっておりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



◆提供日本酒



※各種50ml(ソガペール、新政のみ40ml)程度での提供

※お料理4品＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)

※下記日本酒は飲み放題ではございません





・十四代 純米大吟醸

・而今 純米吟醸 火入れ

・新政 亜麻猫(40ml)

・花陽浴 純米吟醸

・ソガペール(40ml)

プレミアム飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13198174

プラン概要

◆開催期間

2025年3月9日(日)～3月29日(土)





◆料金

\3,800(税込\4,180)

※お料理4品+120分プレミアム飲み放題付き(終了30分前ラストオーダー)

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

50名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

１.日本酒原価酒蔵 錦糸町店

〒130-0022

東京都隅田区江東橋3-11-3 TC第43南口ビル1F (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E9%8C%A6%E7%B3%B8%E7%94%BA%E5%BA%97/@35.6964555,139.8121241,17.92z/data=!4m6!3m5!1s0x601889280e70e449:0x8e44212315dd9cc8!8m2!3d35.6960748!4d139.8127661!16s%2Fg%2F11c5094gxj?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に、以下コースがございますのでご選択ください。

・『十四代含む稀少酒5種飲み比べプラン』



◯電話予約

03-6659-3010

今すぐ確認 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13198174

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・お料理4品＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)

・飲み比べの日本酒については各種50ml(ソガペール、新政のみ40ml)程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

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・TikTok

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・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/