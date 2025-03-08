【稀少酒5種 ＼3,800】赤字覚悟！十四代、而今、新政、花陽浴、ソガペールが飲み比べできる『稀少酒5種飲み比べプラン』｜日本酒原価酒蔵「錦糸町店」にて開催！｜3月9日～3月29日
赤字覚悟！十四代、而今、新政など『稀少酒5種飲み比べプラン』\3,800
日本酒原価酒蔵 錦糸町店にて、3月9日(日)～3月29日(土)の期間、『稀少酒5種飲み比べプラン』を開催いたします。
当プランは、幻の日本酒十四代、而今、新政、花陽浴、ソガペールと中々手に入らない稀少酒5種類の飲み比べに加え、日本酒に合うお料理4品と2時間のプレミアム飲み放題付きで、お一人様\3,800(税込\4,180)と大変お得なプランとなっております。
先着50名様限定となっておりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
◆提供日本酒
※各種50ml(ソガペール、新政のみ40ml)程度での提供
※お料理4品＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
※下記日本酒は飲み放題ではございません
・十四代 純米大吟醸
・而今 純米吟醸 火入れ
・新政 亜麻猫(40ml)
・花陽浴 純米吟醸
・ソガペール(40ml)
プレミアム飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13198174
プラン概要
◆開催期間
2025年3月9日(日)～3月29日(土)
◆料金
\3,800(税込\4,180)
※お料理4品+120分プレミアム飲み放題付き(終了30分前ラストオーダー)
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
50名様
※定員になり次第受付終了
◆実施店舗
１.日本酒原価酒蔵 錦糸町店
〒130-0022
東京都隅田区江東橋3-11-3 TC第43南口ビル1F (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E9%8C%A6%E7%B3%B8%E7%94%BA%E5%BA%97/@35.6964555,139.8121241,17.92z/data=!4m6!3m5!1s0x601889280e70e449:0x8e44212315dd9cc8!8m2!3d35.6960748!4d139.8127661!16s%2Fg%2F11c5094gxj?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、以下コースがございますのでご選択ください。
・『十四代含む稀少酒5種飲み比べプラン』
◯電話予約
03-6659-3010
今すぐ確認 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13198174
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お料理4品＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
・飲み比べの日本酒については各種50ml(ソガペール、新政のみ40ml)程の提供となります。
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
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・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/