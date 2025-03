【産総研グループ×ストックマーク】実現性の高いビジネスプランを策定する自律型アイデア発想AIエージェントを研究

株式会社AIST Solutions

産総研グループ(国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下:産総研)および株式会社AIST Solutions)とストックマーク株式会社(本社:東京都港区、社長:林 達、以下:ストックマーク)は、これまでの共同研究にて蓄積した大規模言語モデル(LLM)による自然言語処理技術をさらに発展させ、大量かつ高度な知識を熟知した人間でなければ生み出せないような新たなアイデアを発想可能な「自律型アイデア発想AIエージェント」の共同研究を新たに開始いたします。

産総研グループとストックマークは、昨今の生成AI技術の急速な発展や複雑化により、従来の研究に加え、ビジネスプランに新たな発想を生み出すAI技術の研究にも注力していきます。

共同研究の概要

この度共同研究を行う、アイデアを発想可能なLLMベースの「自律型AIエージェント」は、高い厳密性が問われるビジネスシーンでの活用を想定しており、膨大で複雑な情報が乱雑するビジネス現場においても、「自社技術の新たな用途を模索提案する用途探索」や「営業活動における提案資料作成」など、様々なシーンにおけるビジネスプランの策定を高い実現性をもってアイデアを発想可能なAIエージェントの開発を目指します。



当研究は、決まったルールや枠にとらわれずに発想を行う自由発想ではなく、自社技術(シーズ)の特徴や提案背景など、特定の条件を理解した上での発想を促す「強制発想法」、一つ一つの概念を理解し概念同士を結びつける「ナレッジグラフ」等の最先端の生成AI技術を活用した研究です。

また、ストックマークが蓄積した豊富な生成AIの社会実装ノウハウを駆使することで、実際のビジネスシーンでの活用を想定した「自律型アイデア発想AIエージェント」の開発を目指します。

産総研人工知能研究センターの石垣達也, 陳重吉 (Chung-Chi Chen) 研究員は、自動言語生成の研究を進めてきました。近年では、未来についてのシナリオを生成する研究(※1,2)、さらには金融分野における分析レポートの自動生成(※3,4)等についての研究成果を発表しました。AI系トップ会議「IJCAI2024(※5)」でのワークショップ主催を通じAIから発想を得る技術の知見を蓄積してきました。本共同研究では、これまでに開発した技術を基盤に、最新の自律型AIエージェント技術と融合させることでさらなる技術発展を目指します。同時にストックマークとともに迅速な社会実装を行います。

共同研究の特徴

当共同研究において、ストックマークと産総研グループは「強制発想法」「ナレッジグラフ技術」「蓄積された用途探索実績」の3つのポイントに注力して開発を行います。

・強制発想法

条件や枠組みにとらわれない自由発想では、自律型AIエージェントによる発想は散漫してしまい、厳密性が求められるビジネス環境においては、正確性や実現性の観点から業務定着は見込めません。

そのため、今回の共同研究では、自社技術(シーズ)や、アウトプットとなる社会課題(ニーズ)を理解した環境下で発想を促す「強制発想法」を採用しております。

「強制発想法」で起点と終点を定めることで、自律型AIエージェントによる思考や発想が散漫にならず、要点をとらえた実現性の高いビジネスプランの策定を可能にします。

・ナレッジグラフ構築

ストックマークは、言葉の意味を理解するだけなく、言葉同士のつながりも理解できる「ナレッジグラフ」の構築技術に強みを有しております。

これにより、自社技術(シーズ)の特徴や自社固有の表現、業界ごとの専門的な知識・用語、その他複雑な社内外情報を正しく理解し、自律型アイデア発想AIエージェントによる発想の精度や実現性の向上を可能にします。

・蓄積された用途探索実績

ストックマークは、エンタープライズ企業300社からのフィードバックを得て、7年間蓄積した良質で豊富な「ビジネスデータ」に加え、独自に開発した「LLM」、最先端のAI技術を活用した「プロダクト」を有しており、これらを駆使し、新規用途探索を目的としたエンタープライズ企業との実証実験実績を豊富に有しております。

これらの技術やノウハウを活用することで、ビジネス現場での業務定着も視野に入れた自律型アイデア発想AIエージェントを実現します。

産総研グループ×ストックマークによるセミナーを無料開催

産総研グループとストックマークが協業し進めている、生成AIを活用したオープンイノベーションのプラットフォーム産学連携ビジネスマッチングシステム の取り組みについて紹介します。本セミナーを通じて、技術(シーズ)と市場(ニーズ)をつなぐ最新のAIアプローチを知り、組織のイノベーション推進に役立つ情報の提供を予定しております。

<このような方におすすめです>

・製造業の新規事業開発者、研究者、開発者の方

・自社の研究や技術を社会実装へ繋げることにミッションを持っている方

・生成AIを活用したビジネス創出の可能性について知りたい方

<開催概要>

【名称】日本最大級の研究機関「産総研」が取り組む!技術シーズと市場ニーズをつなぐ AIエージェント最前線

【日時】2025年3月27日(木)16:00~17:00

【場所】オンライン(Zoom)

【参加費】無料(事前予約制)

【申込先リンク】https://bit.ly/4kqe5nO

<登壇者>

・佐藤 稔久:国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 連携推進室室長 博士(工学)

・宮下 東久:株式会社AIST Solutions プロデュース事業本部 担当部長 プロデューサ

・中川 大輔:ストックマーク株式会社 コンサルティング チームリーダー

