マウザー、MX-DaSH電線対電線コネクタシステム の取り扱いを開始

新製品投入(New Product Introduction: NPI)の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、Molex(https://www.mouser.com/manufacturer/molex/)(本社:米国イリノイ州ライル)のMX-DaSH電線対電線コネクタシステムの取り扱いを開始しました。本製品は、電源、グランド回路、高速データ接続を単一のコネクタシステムに統合しています。MX-DaSH(https://www.mouser.com/new/molex/molex-mx-dash-connector-system/)シリーズは、車載(https://resources.mouser.com/automotive)および商用アプリケーションにおけるゾーン・アーキテクチャへの移行をサポートし、自動運転(https://resources.mouser.com/autonomous)モジュール、コンピューティング(https://resources.mouser.com/computing)・モジュール、高速ケーブル・ネットワーク(https://resources.mouser.com/high-speed-networking)、センサ(https://resources.mouser.com/sensor)機器の接続、高解像度4Kディスプレイ、GPSデバイス、インフォテインメント(https://resources.mouser.com/infotainment)・システムなどに対応しています。

マウザーで取り扱うMolex のMX-DaSH(https://www.mouser.com/new/molex/molex-mx-dash-connector-system/)電線対電線コネクタシステムは、電子制御ユニット(ECU)コントローラやコンピュータ向けのコンパクトな接続を実現する統合ソリューションです。本製品は車両用途において複数の従来型コネクタ(https://resources.mouser.com/connectors)を置き換えることで、省スペース化を実現し、ワイヤーハーネスのコストと複雑さを軽減します。また、1.20mm、1.50mm、2.80mmの異なる電源および信号端子サイズに対応する構成を提供し、幅広い車両設計や用途に適応します。

MX-DaSH電線対電線コネクタシステムは、高速データ伝送を実現する最大31回路の高速FAKRA Mini(HFM(R))モジュールを搭載しています。過酷な環境下(https://resources.mouser.com/harsh-environments)でも安定した動作を提供し、業界をリードする独立型セカンダリーロック(ISL)、ピン保護プレート(PPP)、ブレード保護によって確実な接続を実現します。さらに、自動組立に対応することで、作業サイクルの短縮、エラー防止、製造プロセス全体の効率向上を実現します。

本製品は数々の業界賞を受賞しています。その中には、「EPDT Product of the Year」、Electronics Industry Awards(EMEA)の「Interconnection Product of the Year」および「Automotive Product of the Year」、WEAA Awards(中国)の「High Performance Passive/Discrete Devices」、「OFWeek Awards」(中国)、EEA Awards(アジア/台湾)の「Discrete Category Winner」、またElektra Awards(英国)の「Automotive Electronics」および「Passive/Interconnection Product of the Year」部門のファイナリスト選出が含まれます。



MolexのMX-DaSH電線対電線コネクタシステムは、1月14日発行のマウザー「New Tech Tuesday」のブログ記事に掲載されました。

「Optimizing Automotive Zonal Architecture with the MX-DaSH Connector System」

https://resources.mouser.com/new-tech-tuesdays/optimizing-automotive-zonal-architecture-mx-dash-connector-system

MX-DaSH電線対電線コネクタシステムの詳細は、下記よりご覧ください。

https://www.mouser.com/new/molex/molex-mx-dash-connector-system/





