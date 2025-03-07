高機能化・低環境負荷にスポットをあて「複合材料の開発動向」を特集！機能材料2025年3月号が発売！

株式会社シーエムシー出版

化学・エレクトロニクスなどの技術・市場動向レポート発行を行う、株式会社シーエムシー出版は、雑誌『月刊機能材料2025年3月号』を3月7日に発売しました。今回の特集「複合材料の開発と活用に向けた取り組み」では、生分解性複合材料や廃棄物由来ポリマーコンポジットなど低環境負荷や、機能性複合材料の組織制御など高機能化技術を取り上げております。

紙媒体の「雑誌版」は税込4,950円（本体価格4,500円＋税）で、当社ECサイト及び全国の書店でご注文を受け付けております。また同時に「電子版」も、電子書籍販売サイト「CMCeBook」にて税込4,620円（本体価格4,200円＋税）で販売します。

目次などの詳細については以下をご覧ください。

詳細を見る :https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115847&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=M2503書誌情報

■発行日：2025年3月7日

■体裁：B5判、フルカラー

■ISSNコード：（雑誌版）0286-4835

■価格(税込)：（雑誌版）4,950円／（電子版） 4,620円

目次

◇【特集】複合材料の開発と活用に向けた取り組み

・手すき和紙を原料とした高強度で高生分解性の複合材料の開発

・オリーブ搾油滓と大理石加工屑を用いた廃棄物由来ポリマーコンポジットの開発

・有機繊維強化ポリプロピレンの力学特性に及ぼすカーボンナノファイバーの分散効果

・炭素繊維の構造と力学特性の異方性評価

・機能性複合材料組織の新しい画像解析技術の開発とその自己組織化/自己集積化組織への応用

◇【Material Report-R&D-】

・CISS(不斉誘起スピン選択性)を示すホモキラル二面性π共役ポリマー

・マテリアルズ・インフォマティクスによる固体電解質の効率的な探索

◇【Market Data】

・接着剤工業の市場動向

◇【Material Profile】

・シリカゾル

・パラフィン