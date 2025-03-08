【全話無料公開】連載4周年記念！悪役令嬢のメリバ回避ラブコメディ『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』3月8日～3月10日の期間限定で全話無料解放！

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株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックライドivyで連載中の『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』連載4周年を記念し、ライドコミックスにて、期間限定・全話無料開放いたします。



2024年12月に発売された最新刊・第6巻の続きも読める、3日間限定のキャンペーンとなっております。


ぜひおうち時間や、移動のスキマ時間に「わたあく」をお楽しみにください。





無料公開期間：2025年3月8日(土) 0:00 ～3月10日(月) 23:59
連載ページ：https://comicride.jp/series/fca43a773cbe5



＜あらすじ＞


悪夢から目覚めると、乙女ゲームの悪役令嬢に転生したことに気づいたイリス。


しかしそのゲームは攻略対象者が全員異常な愛情を秘めていて、どの攻略対象と結ばれてもメリーバッドエンド。


最悪の場合、王都炎上の可能性も…。


結ばれなければ悪役令嬢のイリスがヒロインを刺殺する…!?


そんな未来はお断りなので、自身の破滅とメリバエンドを阻止させていただきます！


電子含むシリーズ累計発行部数20万部突破の人気シリーズ！






書籍情報




『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　6』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867166888


https://release.comicride.jp/comics/book/1790


発売日：2024年12月25日






『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　5』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867165508


https://release.comicride.jp/comics/book/1646


発売日：2024年3月28日






『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　4』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867164730


https://release.comicride.jp/comics/book/1564


発売日：2023年9月28日







『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　3』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867163658


https://release.comicride.jp/comics/book/1438


発売日：2022年11月29日






『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　2』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867162675


https://release.comicride.jp/comics/book/1335


発売日：2022年3月31日







『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！


～なので、全員破滅は阻止させていただきます　1』


漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき


ISBN：9784867162026


https://release.comicride.jp/comics/book/1251


発売日：2021年10月28日









あなたと物語をつなぐコミックライドivy！



WEBコミック誌・コミックライドivyでは、いま話題の“ロマンスファンタジー”作品が多数連載中！


2025年3月20日に創刊2周年を迎えるコミックライドivyにご期待ください！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]
コミックライドivy 連載ページ :
https://comicride.jp/genre/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%BC




コミックシーモア みんなが選ぶ電子コミック大賞2025


【ラノベ部門】第1位


『運命の恋人は期限付き』


コミカライズ連載中！



漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴


https://comicride.jp/series/92ec903dde636






『元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思います！』


漫画：宙百／原作：辺野夏子


https://comicride.jp/series/9f6b56a5d7bc9






『竜騎士さまとはじめるモフモフ子竜の世話係』


漫画：式部 玲／原作：紫月音湖


https://comicride.jp/series/c182106e13efe











コミックライドアイビー（ivy）




あなたと物語をつなぐWEBコミック誌


『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！


2025年3月に創刊2周年を迎えるコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。



コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/


コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy



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