【全話無料公開】連載4周年記念！悪役令嬢のメリバ回避ラブコメディ『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』3月8日～3月10日の期間限定で全話無料解放！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックライドivyで連載中の『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』連載4周年を記念し、ライドコミックスにて、期間限定・全話無料開放いたします。
2024年12月に発売された最新刊・第6巻の続きも読める、3日間限定のキャンペーンとなっております。
ぜひおうち時間や、移動のスキマ時間に「わたあく」をお楽しみにください。
無料公開期間：2025年3月8日(土) 0:00 ～3月10日(月) 23:59
連載ページ：https://comicride.jp/series/fca43a773cbe5
＜あらすじ＞
悪夢から目覚めると、乙女ゲームの悪役令嬢に転生したことに気づいたイリス。
しかしそのゲームは攻略対象者が全員異常な愛情を秘めていて、どの攻略対象と結ばれてもメリーバッドエンド。
最悪の場合、王都炎上の可能性も…。
結ばれなければ悪役令嬢のイリスがヒロインを刺殺する…!?
そんな未来はお断りなので、自身の破滅とメリバエンドを阻止させていただきます！
電子含むシリーズ累計発行部数20万部突破の人気シリーズ！
書籍情報
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 6』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867166888
https://release.comicride.jp/comics/book/1790
発売日：2024年12月25日
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 5』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867165508
https://release.comicride.jp/comics/book/1646
発売日：2024年3月28日
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 4』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867164730
https://release.comicride.jp/comics/book/1564
発売日：2023年9月28日
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 3』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867163658
https://release.comicride.jp/comics/book/1438
発売日：2022年11月29日
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 2』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867162675
https://release.comicride.jp/comics/book/1335
発売日：2022年3月31日
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！
～なので、全員破滅は阻止させていただきます 1』
漫画：たまゆき／原作：藍上イオタ／キャラクター原案：双葉はづき
ISBN：9784867162026
https://release.comicride.jp/comics/book/1251
発売日：2021年10月28日
あなたと物語をつなぐコミックライドivy！
WEBコミック誌・コミックライドivyでは、いま話題の“ロマンスファンタジー”作品が多数連載中！
2025年3月20日に創刊2周年を迎えるコミックライドivyにご期待ください！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]
コミックライドivy 連載ページ :
https://comicride.jp/genre/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%BC
コミックシーモア みんなが選ぶ電子コミック大賞2025
【ラノベ部門】第1位
『運命の恋人は期限付き』
コミカライズ連載中！
漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴
https://comicride.jp/series/92ec903dde636
『元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思います！』
漫画：宙百／原作：辺野夏子
https://comicride.jp/series/9f6b56a5d7bc9
『竜騎士さまとはじめるモフモフ子竜の世話係』
漫画：式部 玲／原作：紫月音湖
https://comicride.jp/series/c182106e13efe
コミックライドアイビー（ivy）
あなたと物語をつなぐWEBコミック誌
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！
2025年3月に創刊2周年を迎えるコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。
コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/
コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy
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