村上隆氏とのコラボ限定コレクション「Takashi Murakami + MLB Presented by Fanatics + Complex」を3月8日より公式ストアで販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年3月8日(土)7:00より、MLB公式オンラインショップ(https://www.mlbshop.jp/)(以下「MLB Shop」)およびFanatics Japan公式ストア(https://www.fanatics.jp/ja/)にて、日本を代表する現代アーティストの村上隆氏とコラボした限定コレクション「Takashi Murakami + MLB Presented by Fanatics + Complex」の販売をいたします。

本コレクションは、村上隆氏ならではの、鮮やかなカラー、フローラルアート、遊び心あふれるモチーフを取り入れた特別デザインのユニフォームやTシャツ、スウェットシャツ、キャップなどがラインナップされています。

また、今回の限定コレクション販売を記念し、3月6日(木)~23日(日)の期間限定でオープンしている「MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」のストア内で村上隆コラボ限定コレクションの一部商品を展示いたします。EC限定販売となっている本コレクションの現物をご覧いただける機会となっております。

販売サイト

MLB Shop(https://www.mlbshop.jp/)

Fanatics Japan公式ストア(https://www.fanatics.jp/ja/)

NIKE MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ユニフォーム リミテッドジャージ ホーム ホワイト

サイズ |S/M/L/XL

価格 |51,700円(税込)

カラー |ホーム ホワイト

ラインナップ |ドジャース:大谷翔平/山本由伸/ムーキー・ベッツ/フレディ・フリーマン

カブス:今永昇太/鈴木誠也

※1会計1点限り

NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ユニフォーム リミテッドジャージ オルトネイト ブルー

サイズ |S/M/L/XL

価格 |44,000円(税込)

カラー |オルトネイト ブルー

※1会計1点限り

NIKE MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ネームアンドナンバー 背番号 Tシャツ ブルー

サイズ |S/M/L/XL

価格 |15,400円(税込)

カラー |ブルー

ラインナップ|ドジャース:大谷翔平/山本由伸/ムーキー・ベッツ/フレディ・フリーマン

カブス:今永昇太/鈴木誠也

※1会計5点限り

Takashi Murakami + MLB Presented by Fanatics + Complex 商品

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ ブルー

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ ホワイト

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ グレー

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ フーディー パーカー ブルー

価格|S/M/L/XL:28,600円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ フーディー パーカー ホワイト

価格|S/M/L/XL:28,600円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ フーディー パーカー グレー

価格|S/M/L/XL:28,600円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE カブス MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ ブルー

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE カブス MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ ホワイト

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE カブス MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ Tシャツ グレー

価格|S/M/L/XL:13,200円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース 大谷翔平 MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ネームアンドナンバー 背番号 Tシャツ ホワイト

価格|S/M/L/XL:15,400円(税込)

※1会計5点限り

▼NIKE ドジャース 大谷翔平 MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ネームアンドナンバー 背番号 Tシャツ ブラック

価格|S/M/L/XL:15,400円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ ドジャース キャップ 帽子 59FIFTY Fitted Hat MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブラック

価格|'7-1/4/'7-3/8/'7-1/2:15,400円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ カブス キャップ 帽子 59FIFTY Fitted Hat MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブラック

価格|'7-1/4/'7-3/8/'7-1/2:15,400円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ ドジャース キャップ 帽子 59FIFTY Fitted Hat MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|'7-1/4/'7-3/8/'7-1/2:15,400円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ カブス キャップ 帽子 59FIFTY Fitted Hat MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|'7-1/4/'7-3/8/'7-1/2:15,400円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ カブス キャップ 帽子 9FIFTY Fitted Hat MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|FREE:13,200円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ ドジャース キャップ 帽子 9FIFTY MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|FREE:13,200円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ ドジャース キャップ 帽子 9FORTY MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|FREE:9,900円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ カブス キャップ 帽子 9FORTY MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブルー

価格|FREE:9,900円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ ドジャース キャップ 帽子 9TWENTY MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブラック

価格|FREE:9,900円(税込)

※1会計1点限り

▼ニューエラ カブス キャップ 帽子 9TWENTY MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KKコラボ ブラック

価格|FREE:9,900円(税込)

※1会計1点限り

▼ローリングス ドジャース MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KK コラボ レプリカボール

価格:6,000円(税込)

※1会計5点限り

▼ローリングス カブス MLB TOKYO SERIES 東京シリーズ 開幕戦 TM/KK コラボ レプリカボール

価格:6,000円(税込)

※1会計5点限り

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.