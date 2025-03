台湾発 スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」国際女性デーに合わせて3月8日（土）より女性アーティストを応援するキャンペーンを開催！Women’s Collection デザインも新発売

C. Simum Co., Ltd

台湾発のスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、2025年3月8日(土)の国際女性デーに合わせて、女性アーティストやクリエイターが創造する世界を守る「RHINOSHIELD Women’s Designs キャンペーン」を実施いたします。対象デザインのスマホケースやスマホリング、AirPodsケースなど、ブランド内のスマホアクセサリーを2025年3月8日(土)から3月31日(月)まで公式サイトにて15%OFFで購入できるお得なキャンペーンです。社内の女性デザイナーによる新オリジナルデザイン「Women’s Collection」も対象です。

■最新デザイン「Women’s Collection」も対象!女性アーティストによるデザインアクセサリーが15%OFFのキャンペーンを国際女性デーより期間限定で開催!

RHINOSHIELDはスマホケースを持ち運べるキャンバスにしたいと考えています。アートが場の制約を超えて生活に溶け込み、ユーザーが愛する作品を周りの人たちとより気軽に共有できるようにするためです。このために、私たちは長年にわたり、欧州のゴッホ美術館や、台湾の歴史博物館をはじめとする、国際的な芸術文化機関とも関係を築いてきました。

これまでに、台湾、フランス、ドイツ、日本など、世界各地の120人以上にわたる女性クリエイターと提携しており、そのコラボ規模は年々拡大しています。今年は「Protect the World She Creates (女性が創造する世界を守る)」というテーマのもと3月の女性月間を迎えました。身近なスマホアクセサリーを通じて女性クリエイターにさらなる展示機会を創出し、彼女たちが創造する素晴らしい世界を共に守っていくことを目指しています。

【キャンペーン概要】

国際女性デーに合わせて、女性アーティストによる対象デザイン商品が15%OFF!

開催期間:2025年3月8日(土)- 3月31日(月)

対象製品:Women’s Collection オリジナルデザイン、女性アーティストコラボデザイン、全カスタマイズデザイン商品のスマホケース各種、AirPodsケース、AirTagケース、iPadケース、スマホリング GRIP、MagSafe対応ウォーターボトル AquaStandなど





【製品概要】

- Women’s Collection オリジナルデザイン (全5種)

対応機種:iPhone、Android

※機種によっては非対応の場合がございます。予めご了承ください。

価格:MagSafe対応 \6,280(税込)~

標準 \4,080(税込)~

発売日:3月8日(土)

- 女性アーティスト コラボデザイン

RHINOSHIELDには、油絵から繊細なイラスト、独立したアートから人気キャラクターに至るまで、数千点に及ぶさまざまな女性アーティスト作品が集結しています。その中にはメキシコの伝説的なアーティスト Frida Kahlo、コロンビアのアーティストCatalina Estrada、カナダのアーティストJanice Sung などの作品も。

私たちは、公共および日常の空間で女性の多様な側面を表現することで、女性への固定観念を打破し、より豊かで包容的な社会へのインスピレーションを与えることができると信じています。

- 女性クリエイター カスタマイズデザイン

「Design Your Own」カスタマイズデザインプラットフォームでは、RHINOSHIELDの女性デザイナーが手掛けたテーマ別ステッカーパックをご用意。スタイルを自由に組み合わせ、10万通り以上の組み合わせをお楽しみいただけます。さらに自分でアップロードした写真やスタンプ、テキストなどの要素を追加することで、無限の可能性を探求し、あなたのユニークな世界観を反映した唯一無二のアバターを作成することができます。

【製品情報詳細】

各製品の詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

RHINOSHIELD(ライノシールド) 公式サイト:https://rhinoshield.jp/

■RHINOSHIELD(ライノシールド)公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/rhinoshield_jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/RHINOSHIELD_JP

facebook:https://www.facebook.com/RhinoShieldJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@rhinoshield_jp

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。 https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong