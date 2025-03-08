【本日3月8日は国際女性デー】倉木麻衣ミニライブ他 多彩なプログラムを展開！HAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWAを石川県金沢港クルーズターミナルで開催

一般社団法人 HAPPY WOMAN

「女性のエンパワーメントとジェンダー平等」を目的としているHAPPY WOMAN実行委員会（実行委員長：小川孔一 事務局：一般社団法人HAPPY WOMAN）は、9年目を迎える『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2025』を3月8日のこくさいじょ全国各地で開催。

【復興のその先を見据えて】だれもが自分らしく生きられる幸せな社会を実現

避難生活の長期化に伴う、コミュニティ形成や生きがいつくり、心身の健康の維持など「心の復興」の支援および石川県のジェンダーギャップ改善を目的に、『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA』を開催します。

開催概要

■名称：国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA

■日程：2025年3月8日（土）10:00～18:00（ステージイベントは14:00～）

■会場：金沢港クルーズターミナル（石川県金沢市無量寺町リ65）

■入場：無料（性別・年齢問わずどなたでもご参加頂けます）

※ステージイベントの座席は事前予約制になります。

※混雑状況に応じて、入場制限を行う場合もございます。

■ドレスコード：幸せの黄色｜HAPPY YELLOW（推奨）

■主催：HAPPY WOMAN実行委員会 石川支部

■協賛：チョコラBB／株式会社アントール／株式会社JR西日本金沢メンテック 他

■後援：国連広報センター／国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所

内閣府男女共同参画局／外務省／厚生労働省／石川県／金沢市／小松市／北國新聞社

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン／日本商工会議所青年部

■協力：金沢東急ホテル／金沢エムザ／コマツ／一般社団法人スレイベル／株式会社ガクトラボ

公式サイト：https://happywoman.online/event/hwf/hwf2025/ishikawa/

ステージプログラム（14:00～18:00）

【石川県主催】スペシャルトーク人間力を無駄にしないために～男も女もしょせんは人間～

14:10～15:10

ヤマザキマリ氏

漫画家・文筆家・画家1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』でマンガ大賞2010受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。2024年第28回手塚治虫文化賞のマンガ大賞受賞。現在、『続テルマエ・ロマエ』を集英社「少年ジャンプ＋」で連載中。

【基調講演】ダイバーシティ＆インクルージョンはイノベーションの源泉～コマツの誰もが安心して働ける職場づくり～

15:30～16:00

横本 美津子氏

コマツ 取締役（兼）常務執行役員1985年4月コマツに入社。工場部門やグループ会社などで人事総務部門の部長を経験し、その後、本社総務部長、危機管理担当役員を歴任。2021年4月からは、サステナビリティ推進本部長、2023年4月からは、人事、教育、サステナビリティ管掌役員として、コマツグループにおけるサステナビリティ経営を推進する。2023年6月コマツ取締役に就任。

【パネルディスカッション】国際女性デー制定50周年NEXT50～幸せな未来に繋げる具体的アクション～

登壇者

・横本 美津子氏（コマツ 取締役（兼）常務執行役員）

・橋 亜希子氏（株式会社 なないろのはな 代表取締役）

・原嶋 なつみ氏（一般社団法人スレイベル 代表理事）

・森田 悠未氏（株式会社MetaHeroes クリエイティブ事業部）

・小田波 優矢氏（金沢大学 融合学域先導学類 4年）

・小川 孔一（HAPPY WOMAN 代表）

倉木麻衣 国際女性デーミニライブ

＜輪島サテライト会場 同時中継＞

17:30～18:00

＜PROFILE＞

1999年12月8日、「Love, Day After Tomorrow」で日本デビュー。同作よりミリオンヒットを立続けに記録し、日本を代表する女性シンガーとなる。大学在学中より社会問題を強く意識し始め、震災復興やカンボジア寺子屋支援など、社会活動に積極的に参加。HAPPY WOMANテーマソング「WE ARE HAPPY WOMEN」を2018年に発表。HAPPY WOMAN能登半島地震 女性支援プロジェクトにも参加。

会場プログラム

10:00～18:00 ＜入退場自由＞

会場である金沢港クルーズターミナルでは、10:00～18:00のイベント終日、マルシェやキッチンカー、展示ブースなどを展開しています。

ミモザマルシェ／キッチンカー／企業ブース

HAPPY WOMAN FESTA 2025 協賛企業ブースや幸せをお届けするマルシェやキッチンカーが集結

伝統工芸ワークショップ

手仕事の魅力を発見！

伝統工芸を楽しく体験しよう



・つまみ細工

・水引細工

就業相談ブース

＜石川県主催＞

キャリアコンサルタントがお仕事探しを支援

（ILAC いしかわ就職・定住総合サポートセンター）

能登農林漁業パネル展

＜石川県主催＞

復旧・復興の現状を伝える写真や動画を展示

※「HAPPY WOMAN能登半島地震 女性支援プロジェクト(https://happywoman-noto.kas-sai.jp/)」の寄付金を活用して開催させていただきます。

※ヤマザキマリ氏のスペシャルトーク、ILAC相談員による就業相談スペース、能登応援動画の放映・能登の農林漁業パネル展の実施は石川県主催「共に創る未来フェス」事業との連携となります。本事業に、HAPPY WOMAN FESTAの協賛金は含まれておりません。