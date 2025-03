クロスロケーションズ、グローバル事業開発を加速

クロスロケーションズ株式会社

クロスロケーションズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役: 小尾 一介、以下「クロスロケーションズ」)は、独自開発の位置情報ビッグデータAI解析技術「Location Engine(TM)」を中核とし、人流分析プラットフォーム「Location AI Platform(R)(以下、LAP)」やインバウンド向け分析・広告サービス「Inbound Marketing Service」を展開しています。今回、クロスロケーションズは、グローバル市場への本格進出に向け、海外のパートナーとの連携を強化することで事業開発を一層加速します。

グローバル展開とパートナーシップ

クロスロケーションズは、これまでに国内9,000万台、世界42億台に及ぶスマートフォンから収集した位置情報ビッグデータを基盤に、独自開発したAI解析技術を活用した人流分析プラットフォーム「Location AI Platform(R)(LAP)」を提供しています。

このたび、グローバル市場への本格展開に向け、シリコンバレーを拠点とし、多くのAIプロダクト開発ベンチャーを支援しているHike Venturesとパートナーシップを締結しました。

パートナーシップの背景と事業展開

生成AIの急速な進化が象徴するように、今後、社会、企業、公共、消費といったあらゆる領域において、AI技術を活用したデータの利活用が極めて重要な要素となります。

クロスロケーションズは創業以来、人々の生活に欠かせないスマートフォンの「位置情報機能」に着目し、独自の技術を活かした製品・サービスの開発と提供を行ってきました。

主力製品として、スマホの位置情報データを活用した 人流データ分析プラットフォーム「LAP」、および 人流データを活用したスマホ広告配信サービス「LMS(Location Marketing Service)」「IMS(Inbound Marketing Service)」 を展開しています。これらの製品は、世界共通のプラットフォームであるスマートフォンを基盤としているため、グローバル市場においても高い有効性が実証されています。

すでに国内では、位置情報を活用した正確な居住国判定に基づくインバウンド人流分析や、インバウンド向け広告配信を実施しています。さらに、クロスロケーションズが開発した 「Location Engine(TM)」 を活用することで、これらのサービスは世界中のどの地域においても展開可能です。

こうした 「Product Ready(製品準備完了)」 のステージに到達したことを受け、シリコンバレーを拠点とする Hike Ventures もこの可能性に着目し、グローバル展開の支援を決定しました。

今回のパートナーシップの締結では、Hike Ventures は、クロスロケーションズが新規発行する株式を引き受けることで資金面での支援を行うと同時に、海外市場の開拓にも協力していきます。

以下はHike Venturesからのコメント

About Hike Ventures

Hike Ventures is a venture capital firm that primarily invests in Silicon Valley startups. It focuses on startups that utilize cutting-edge data technologies and AI to create services that solve real-world problems. Its past investments include “Mesh Connect,” a payment platform powered by stablecoins, “RAD AI,” which automates radiologist workflows, and “Burnbot,” a startup developing robots that prevent wildfires.

URL: https://hikevc.com/english

Hike Ventures について

Hike Venturesは、シリコンバレーを中心にスタートアップへ投資を行うベンチャーキャピタルです。先端的なデータ技術やAIを活用して、実際の課題を解決するサービスを作り出すスタートアップを主な投資対象としています。これまでの投資先には、ステーブルコインを使った決済プラットフォーム「Mesh Connect」、レントゲン医療の作業を自動化する「RAD AI」、山火事を防ぐためのロボットを開発する「Burnbot」などがあります。

Background of the Investment

The recent emergence of “generative AI” has made building robust data platforms and effectively leveraging data engineering skills increasingly critical. X-Locations has already built its own proprietary data platform, AI technologies, and products that capitalize on these capabilities. Hike Ventures decided to invest because it believes that by incorporating generative AI, X-Locations can develop even higher-value solutions.

支援決定の背景

近年は「生成AI」が登場し、データプラットフォームを構築する技術力やデータを活用するスキルがますます重要になっています。クロスロケーションズは既に独自のデータプラットフォームやAI技術、そしてそれらを生かしたプロダクトを持っており、生成AIを取り入れることで、さらに価値の高いソリューションを生み出せると判断したため、今回の投資を決定しました。

クロスロケーションズ株式会社について

「多種多様な位置情報や空間情報を意味のある形で結合・解析・視覚化し、誰でも活用できるようにすること」をミッションとしています。位置情報ビッグデータをAIが解析・視覚化する独自技術である「Location Engine(TM)」の開発とビジネス活用クラウド型プラットフォーム「Location AI Platform(R)」、クラウドサービス「人流アナリティクス(R)」などの開発および、人流データの活用による企業のビジネス拡大を支援する「Location Marketing Service」、インバウンドデータを活用した広告配信、分析サービスの「Inbound Marketing Service」の提供により‟ロケーションテック”を推進しています。

社名:クロスロケーションズ株式会社

URL:https://www.x-locations.com/

代表者:代表取締役 小尾 一介

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-2-9 小林ビル6F

事業内容:

・位置情報ビッグデータ解析エンジン「Location Engine(TM)」の開発とビジネス活用のクラウド型プラットフォーム「Location AI Platform(R)」、クラウドサービス「人流アナリティクス(R)」の開発・提供。

・次世代の位置情報マーケティングサービス「Location Marketing Service」並びにグローバル人流データを活用した「Inbound Marketing Service」の提供。

■当社の提供する位置情報分析データについて

当社の提供するデータは、ユーザーの許諾を得たスマートフォンアプリからの位置情報データで、ユーザーから個人情報を紐づけない形で完全匿名化の上、分析利用を目的に第三者利用について許諾を得たデータのみを利用しています。( https://www.x-locations.com/privacy-policy/ )

分析結果の適格性を担保するため、「元データの偏り(特定キャリアの特定アプリ)」を排除して、全携帯キャリアユーザーの多数のアプリからのデータを完全匿名化して利用しています。当社独自開発の分析エンジンである「Location Engine(TM)」は端末ID、緯度経度情報、タイムスタンプを直接に地図・施設情報と連携して分析することで「メッシュ型位置情報データでの分析」では困難なピンポイントでの分析データも提供することが可能となっています。