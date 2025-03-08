【3/21（金）ハイブリッド開催】企業と研究者との交流イベント（ピッチ＆ポスターセッション）　東京大学 大学院新領域創成科学研究科

国立大学法人 東京大学 大学院新領域創成科学研究科

東京大学 大学院新領域創成科学研究科(https://www.k.u-tokyo.ac.jp/)における社会課題の解決や未来社会の創造に貢献する多様な分野の最新の研究成果をピッチで発表し、企業等と研究者の新たなネットワーク構築の場を設けます。

共同研究、技術提携の機会創出、新領域創成科学研究科の認知度向上、および若手研究者の育成支援など産学連携に資するきっかけを作り、今後の企業等と大学との産学協創活動推進に向けて開催いたします。

※本イベントは当研究科における「産学協創コンソーシアム(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/consortium)」の取り組みの一環で実施いたします。

参加対象：企業・団体等、大学教職員・学生

東京大学 大学院新領域創成科学研究科

GSFS 産学協創シンポジウム 2024年度 第1回

企業と研究者との交流イベント(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/event/sympo2024/2-20250321)

開催日時：2025年3月21日（金）13:00～16:00

開催場所：柏の葉カンファレンスセンター（三井ガーデンホテル柏の葉）

参加申込用URL：https://forms.gle/3MEcQrLxj7EY4hcv9(https://forms.gle/3MEcQrLxj7EY4hcv9)

現地参加の定員：100名（会場＋オンライン配信のハイブリッド開催／参加費無料）

現地参加申込締切：2025年3月14日（金）

主催：東京大学 大学院新領域創成科学研究科 産学協創推進室(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/hp)

※締め切り前であっても定員に達し次第受付を終了する場合があります。

※登壇者に参加者情報を共有いたしますので、ご所属名は必ず明記してください。

※オンライン視聴用URLは開催当日までに改めてご連絡します。

※ポスターセッションは現地参加者のみ。

プログラム ※予定・敬称略

１）開会挨拶 （13:00～13:05）

２）ピッチ （13:05～14:45）

- プラズマをつかったナノ材料応用≪ 先端エネルギー工学専攻 教授 梶田 信(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/KAJITA-Shin) ≫- 走行中給電の先進技術開発と実証実験≪ 先端エネルギー工学専攻 准教授 清水 修(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/SHIMIZU-Osamu) ≫- 食材の超音波洗浄≪ 先端生命科学専攻 准教授 尾田 正二(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/ODA-Shoji) ≫- 人生100年時代のスマートヘルスデザイン研究≪ 先端生命科学専攻 准教授 久恒 辰博(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/HISATSUNE-Tatsuhiro) ≫- 個別化医療を目指したバイオバンク・ジャパンの取り組み≪ メディカル情報生命専攻 教授 松田 浩一(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/MATSUDA-Koichi) ≫- 超臨界水を利用した環境調和型の資源化・合成技術≪ 環境システム学専攻 准教授 秋月 信(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/AKIZUKI-Makoto) ≫- 多孔質材料と環境応用≪ 環境システム学専攻 准教授 伊與木 健太(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/IYOKI-Kenta) ≫- 実環境ロボット情報学分野における研究開発≪ 人間環境学専攻 准教授 安 蒞(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/AN-Qi) ≫- 産業界におけるシステムデザイン技術の活用≪ 人間環境学専攻 教授 稗方 和夫(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/HIEKATA-Kazuo) ≫- ロボットの、ロボットのための、ロボットによる環境構造化≪ 人間環境学専攻 准教授 福井 類(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/proposal/list/FUKUI-Rui) ≫

３）閉会挨拶 （14:45～14:50）

４）ポスターセッション＆交流会：（15:00～16:00） ※現地参加のみ

モデレータ：吉村 忍（東京大学 名誉教授／大学院新領域創成科学研究科 特任教授）

【 本シンポジウムに関するお問い合わせ先 】

東京大学 大学院新領域創成科学研究科

GSFS 産学協創イベント事務局

産学協創推進室(https://ucro.edu.k.u-tokyo.ac.jp/)

Email：ucro-event＠edu.k.u-tokyo.ac.jp