3/15(ÅÚ)¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2¼þÇ¯¤Î¤È¤ª¤Þ¤ï¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡ÊÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¡Ë¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥íー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤È¤ª¤Þ¤ï¤ê¡×2¹æ¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

合同会社とおまわり

〈とおまわり〉は、3月で2周年を迎えます!

それを記念して、今年も下北沢でイベントを開催。この1年かかわり続けてきた能登で見たもの、感じたこと、味わったものを中心にお届けします。

年に一度のスローマガジン「とおまわり」の第2号も発売!

本号のテーマは、「味覚の旅にでかけよう」🏃‍♀️

能登の生産者の方々や、世界の畑で見聞きしたことなど、食を中心としながら、旅するようにお楽しみいただけます。

みなさまのご来場お待ちしております!

【イベント】「2周年のとおまわり」

日時:3月15日(土)12:00-18:00

場所:下北沢BONUS TRACK(KITCHEN & ROOM)

東京都世田谷区代田二丁目36番12号~15号

内容:・能登からのお便り展|小川紗良

・焼き菓子|奥能登・鈴々堂

・ドリンク|風斗(Nuit.)

・雑誌「とおまわり 2」発売

・とおまわり商店

主催:とおまわり

【雑誌】「とおまわり2」年に一度のスローマガジン

発売日:2025年 3月15日

定価:1980円(本体 1800円)

編集・発行人:小川紗良 発行所:合同会社とおまわり

ISBN978-4-9913513-1-0



【イベント】

【とおまわり】

文筆家・映像作家・俳優・ラジオナビゲーターの小川紗良が、2023年3月に始動したプロジェクト。

「ときめく遠回りをしよう」をコンセプトに、映像・読みもの・暮らしの道具などをお届けします。





【とおまわり商店】→ https://tomawari.jp/collections/all

オンラインショップ。丁寧に作られた暮らしの道具や、食品などをセレクトしています。



HP → https://tomawari.jp

インスタグラム → https://www.instagram.com/tomawari.ig

YouTube【とおまわりチャンネル】→ https://www.youtube.com/@user-tomawari





【メディア関係者様のお問い合わせ】 合同会社とおまわり 広報:大田 メール press@tomawari.jp