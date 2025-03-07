ローコードで業務の自動化！　「ゼロから学ぶ Power Automateクラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入門」3月18日発刊

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株式会社秀和システム

株式会社秀和システム（東京都・代表取締役会長兼社長 上田智一）は、非エンジニア向けにMicrosoft Power Automateを使った業務自動化をわかりやすく解説する書籍「ゼロから学ぶ Power Automateクラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入門」を2025年3月18日に発刊します。


本書は基礎編と応用編の2部構成で、前半の基礎編ではPower Automateの基本的な知識や使い方を学び、後半の応用編では他のPower Platformサービスと組み合わせた実務で役立つ応用的な活用方法を学べます。




■人気YouTuberがハンズオン形式で解説！　Power Automateで業務自動化の基礎～応用まで学ぼう


「Power Automateを使って業務を自動化したいけど、何から始めればいいの？」


そう思っている方に向けて、本書はPower Automateの基礎から実践的な活用方法まで、ステップバイステップで学べる入門書です。


近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進により、多くの企業がMicrosoft 365やPower Platformを導入しています。


本書ではプログラミング未経験の方やITに詳しくないビジネスユーザーでも、Power Automateを活用して業務の自動化を進められるように、実践形式の解説でわかりやすく説明します。



■本書は次のような方におすすめです


- プログラミングの経験がないけど、Power Automateで業務の自動化をしたい方
- Power Automateをゼロから勉強してスキルアップしたい方
- 自分たちの業務をどうにか効率化したいが、どうやってできるのか分からない方

■本書の構成

＜基礎編＞


Chapter1　Power Automateとは？


Chapter2　Power Automateの基礎を学ぶ


Chapter3　Power Automateで実際にフローを作ってみる！


＜応用編＞


Chapter4　Power Platformによる業務改善の流れ


Chapter5　備品貸出システムを作ってみる！


Chapter6　備品貸出システムを作ってみる！～Power Appsとの連携


Chapter7　備品貸出システムを作ってみる！～Power BIとの連携


Chapter8　高度なPower Automate活用術


Chapter9　生成AIの活用


■書籍概要

書名　ゼロから学ぶ Power Automate クラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入 門


著者　パワ実


本体価格　3960円（税込み）


ページ数　544ページ


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798074217


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18139401/


■著者　パワ実

2021年、非IT系事務職としてMicrosoft 365導入を機にPower Platformと出会い、業務改善を実践。2023年にITコンサルタントへ転身。YouTube「業務効率化・データ活用ちゃんねる」は2024年に登録者1万人を突破し、2025年Microsoft MVP Awardを受賞。YouTube、ブログ、Xで情報発信し、初心者向け開発サポートも提供している。



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