ローコードで業務の自動化！　「ゼロから学ぶ Power Automateクラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入門」3月18日発刊

株式会社秀和システム

株式会社秀和システム（東京都・代表取締役会長兼社長 上田智一）は、非エンジニア向けにMicrosoft Power Automateを使った業務自動化をわかりやすく解説する書籍「ゼロから学ぶ Power Automateクラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入門」を2025年3月18日に発刊します。

本書は基礎編と応用編の2部構成で、前半の基礎編ではPower Automateの基本的な知識や使い方を学び、後半の応用編では他のPower Platformサービスと組み合わせた実務で役立つ応用的な活用方法を学べます。

■人気YouTuberがハンズオン形式で解説！ Power Automateで業務自動化の基礎～応用まで学ぼう

「Power Automateを使って業務を自動化したいけど、何から始めればいいの？」

そう思っている方に向けて、本書はPower Automateの基礎から実践的な活用方法まで、ステップバイステップで学べる入門書です。

近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進により、多くの企業がMicrosoft 365やPower Platformを導入しています。

本書ではプログラミング未経験の方やITに詳しくないビジネスユーザーでも、Power Automateを活用して業務の自動化を進められるように、実践形式の解説でわかりやすく説明します。

■本書は次のような方におすすめです

- プログラミングの経験がないけど、Power Automateで業務の自動化をしたい方- Power Automateをゼロから勉強してスキルアップしたい方- 自分たちの業務をどうにか効率化したいが、どうやってできるのか分からない方■本書の構成

＜基礎編＞

Chapter1 Power Automateとは？

Chapter2 Power Automateの基礎を学ぶ

Chapter3 Power Automateで実際にフローを作ってみる！

＜応用編＞

Chapter4 Power Platformによる業務改善の流れ

Chapter5 備品貸出システムを作ってみる！

Chapter6 備品貸出システムを作ってみる！～Power Appsとの連携

Chapter7 備品貸出システムを作ってみる！～Power BIとの連携

Chapter8 高度なPower Automate活用術

Chapter9 生成AIの活用

■書籍概要

書名 ゼロから学ぶ Power Automate クラウドフロー 実践に役立つ業務自動化入 門

著者 パワ実

本体価格 3960円（税込み）

ページ数 544ページ

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798074217

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18139401/

■著者 パワ実

2021年、非IT系事務職としてMicrosoft 365導入を機にPower Platformと出会い、業務改善を実践。2023年にITコンサルタントへ転身。YouTube「業務効率化・データ活用ちゃんねる」は2024年に登録者1万人を突破し、2025年Microsoft MVP Awardを受賞。YouTube、ブログ、Xで情報発信し、初心者向け開発サポートも提供している。

〇YouTube：https://www.youtube.com/@pawami

〇ブログ：https://www.powerplatformknowledge.com

〇Twitterアカウント：https://x.com/pawami_powerpf