¡Úº£¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¡ª¡ÛÆüËÜ¡õ´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î2aN¤¬½ÂÃ«½é¾åÎ¦¡ª¿·ºî¥³¥¹¥áÌµÎÁÂÎ¸³¡õ¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド 2aN (トゥーエーエヌ) の日本総代理店を務める WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区) は、ブランドイメージの刷新を記念し、初の渋谷スクランブルスクエアにて期間限定POPUPを開催中。

韓国の大手ヘルス&ビューティストア 「オリーブヤング」でも1位を獲得するなど、今最も注目を集める2aN。本POPUPでは、新作アイシャドウ・チーク・ハイライターや、これから発売予定の最新アイテムのタッチアップ体験 が可能です。

さらに、来場者特典として 世界にひとつだけの「推しコスメ」を作れる特別イベントを実施し、オリジナルのカスタムコスメをお楽しみいただけます。また、豪華現品が当たるラッキードローなどここでしか体験できない特典も多数ご用意。

より洗練されたデザインとトレンド感あふれる製品ラインナップを展開。メイク好きの皆さまに、新しい「2aN」の魅力を存分にお楽しみいただけるイベントとなっております。韓国でも圧倒的な支持を集める「2aN」が生み出す、無限のメイクアップの可能性をぜひPOPUPでご体感ください。

〈POPUP概要〉2aN SPRING POPUP STORE

・開催期間:2025年3月6日(木)~3月12日(水)

・開催場所:渋谷スクランブルスクエア 6F

・営業時間:10:00~21:00

2ªNについて

Layering all your potential! Shine bright, Be you

「自分だけの個性を引き出すレイヤリングメイク」

2aNは、レイヤリングに特化したカラー展開で、

*あなた自身が創りだす“パーソナルカラー”*の楽しさを提案します。

単なる色ではなく、重ねることで生まれる新たな表情、無限の可能性を引き出します。

自分らしく輝くための主体的なカラーレイヤリングを通じて、

あなたにしか生み出せない美しさを体験してください。

2aNとともに、無限に広がるカラーハーモニーを楽しみながら、新しい自分を発見しましょう。

ブランドアンバサダー:Redvelvet アイリーン

<ブランド公式>

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/2an_official_jp/(https://www.instagram.com/2an_official_jp/)

◆公式X:https://x.com/2an_official_jp(https://x.com/2an_official_jp)

◆公式TikTok:https://www.tiktok.com/@2an_official_jp(https://www.tiktok.com/@2an_official_jp)

◆LIPS公式:https://lipscosme.com/brands/38930(https://lipscosme.com/brands/38930)

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階