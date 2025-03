人気のアフターグローシリーズからエクスクルーシブなアイシャドーパレットなど３月２１日（金）新作アイメーキャップアイテムが新登場。本日より予約スタート

資生堂ジャパン株式会社

■NARS アフターグロー テンプティング アイシャドーパレット

2025年3月21日(金)限定発売

SWEET TEMPTATIONS

誘惑に身をゆだねて。オーキッド・ローズ・タンシェードが織りなす夢のようハーモニーを叶える9色をセットしたエクスクルーシブなアイパレット。ラベンダーの色香を帯びた、フェミニンで魅惑的な表情を演出します。ピュアなアイシャドーピグメントがぴたりとまぶたに密着。ワンスワイプで眼差しに艶っぽさを。

限定1種 | 税込価格7,700円(本体価格7,000円)

上段左から:

LOVE ME NOT パーレセントグリッター

SWEET NOTHING シャンパンシルバーグリッター

UNWRITTEN マットタン

中段左から:

HAZE マットオーキッド

FEELING ITティールグリッターローズ

NO LIES シマリングミンクブラウン

下段左から:

TAKE YOU THERE シマリングプラム

HONEYMOONER ローズシマ―

FOLLOW ME マットセピア

QUAD EYESHADOW

2025年3月21日(金)新発売

■NARS クワッドアイシャドー

THE ULTIMATE FOURSOME

インパクトのあるカラー。贅沢な質感。4シェードがセットされた魅惑的な「クワッドアイシャドー」に新2種が仲間入り。<KUALA LUMPUR>はローズシェードをシマ―からグリッターまでの異なる質感で表現した唯一無二のパレット。NARSを代表するシェード<LAGUNA>を冠したパレットは、降り注ぐ日差しに恋したかのような、ブロンズのニュアンスと華やかな輝きをプラスします。そのどちらもが、視線を捕まえて離さないほどの、印象に残る自己表現を可能に。リキッドバインディングシステム*を採用したフォーミュラは、バターのような なめらかさで、まぶたに溶け込むようになじみ、ひと塗りで濃密かつインパクトのある発色を実現。重ねたり、なじませたり、使い方はアートのように自由。すべてをさらけ出そう。その眼差しですべてを語るように。

*リキッドバインディングシステム: パウダーとリキッドを混合し、プレストしたもの。なめらかさや肌への密着感、発色を高めます。

新2種 | 税込価格7,700円(本体価格7,000円)*一部セミセルフ店舗取り扱いなし

KUALA LUMPUR

[品番] 04433

左上から時計回り

ゴールドパールシマリングピンク

ゴールドパールベリー

シマリングローズピンク

ソフトローズピンク

LAGUNA

[品番] 04434

左上から時計回り

スパークリングヌード

フロステッドジンジャー

シマリングコッパ―

ソフトブラウン

BROW SHAPING GEL

2025年3月21日(金)新発売

■NARS ブローシェイピングジェル

SHAPE. SOFTEN. SATISFY.

形を整え、コントロール。ローズウォーター*1とアルガンオイル*2を配合したジェルが、毛質を柔らかくケアしながら眉自体の形を整え、セット。軽い質感のクリアなジェルで、ワンスワイプで均一に塗布しやすく、何もつけていないようなナチュラルな仕上がりが誰でも簡単に。ウォータープルーフで剥げにくく、理想的な毛流れが長時間*3持続します。長い毛と短い毛がミックスされたテーパードシェイプのブラシが、どんな角度からでも眉毛をキャッチし、正確で均一な塗布をコントロールします。ポテンシャルを最大限に。きれいに整えたアーチを見せびらかして。



*1・・・センチフォリアバラ花水(保湿成分)

*2 ・・・アルガン油ポリグリセリル-6エステルズ(保湿成分)

*3・・・12時間化粧もち(ヨレ)データ取得済。(仕上がりには個人差があります)

全1種 | 3.6g | 税込価格3,850円(本体価格3,500円)

CLEAR

[品番] 03845

クリア